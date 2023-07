Richieste dalla Serie A, il Milan dice no: il rossonero non si muove

Diversi club italiani hanno mostrato forte interesse per il giocatore rossonero, ma per ora i rossoneri ne ha bloccato la cessione.

Arrivati ormai alle porte di agosto, il Milan ha già concluso numerose operazioni di mercato. Per quanto riguarda la campagna acquisti, Stefano Pioli può certamente dirsi soddisfatto degli arrivi di ben sette nuovi giocatori: Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero, Christian Pulisic, Tijjani Reijnders, Noah Okafor e Samuel Chukwueze, a cui presto potrebbe aggiungersi anche l’ottavo innesto, ovvero Yunus Musah.

La dirigenza è riuscita così a rianimare l’ambiente rossonero, inizialmente deluso dall’improvviso addio di uno dei giocatori maggiormente idolatrati nel corso delle ultime stagioni, inclusa quella terminata con la vittoria del tanto atteso diciannovesimo scudetto. Il riferimento è ovviamente a Sandro Tonali, la cui cessione al Newcastle per la cifra monstre di circa 80 milioni di euro aveva generato non poche polemiche in merito all’operato della nuova proprietà rossonera.

Cessioni Milan, nessun big sul mercato: rimane da decidere il futuro di Colombo

Preso atto di quanto accaduto, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada torneranno ora a lavorare sul mercato in uscita, con il preciso obiettivo di sfoltire l’abbondante rosa rossonera. Stavolta, senza andare a toccare altri “pilastri” dello spogliatoio.

A differenza dei big, chi ancora dovrà invece guadagnarsi la conferma nell’organico della prossima stagione è Lorenzo Colombo. Appena rientrato dal prestito al Lecce, il giovane attaccante vorrebbe infatti giocarsi le sue chances a Milanello.

Visto il buon rendimento del classe 2002 alla sua prima esperienza effettiva nel campionato italiano (5 reti per lui), terminato con il raggiungimento dell’obiettivo salvezza, il club pugliese lo avrebbe trattenuto volentieri tra le proprie fila. Il Diavolo, però, conscio degli ampi margini di miglioramento mostrati dal giocatore, ha prontamente esercitato il diritto di recompra che si era riservato nel caso in cui i salentini lo avessero riscattato, proprio come poi realmente avvenuto.

Colombo, il Milan rifiuta l’offerta dell’Atalanta: il motivo

Colombo ha preso dunque parte al ritiro pre-stagionale dei rossoneri, mettendosi in mostra con una doppietta in occasione del primo test stagionale contro il Lumezzane e, in seguito, racimolando minuti importanti nelle due amichevoli di cartello della tournée in Nord America contro Real Madrid e Juventus.

In attesa di sciogliere i dubbi relativi al suo futuro, il Milan ha manifestato di riporre comunque grande fiducia nelle doti del suo baby-talento. A conferma di ciò, secondo quanto riportato da calcimercato.com, la società avrebbe rifiutato un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo del suo cartellino da parte dell’Atalanta.

In tal senso, le uniche opzioni in vista della prossima stagione sono due: un altro prestito oppure la permanenza a Milano, quantomeno fino a gennaio. Pioli lo sta valutando giorno per giorno e, nelle prossime settimane, prenderà la sua decisione. Sullo sfondo, rimane interessato il Cagliari, disposto ad accettare le condizioni poste dai rossoneri per la cessione a titolo temporaneo.