Scaroni ironizza sul mercato del Milan: la battuta a Furlani

In occasione dell’evento organizzato dal Milan con BMW, Paolo Scaroni ha commentato l’andamento del calciomercato rossonero.

Più nel dettaglio, il presidente del Diavolo ha espresso il proprio parere in merito al recente operato dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, ormai impiegato in prima linea sulla campagna acquisti insieme a Geoffrey Moncada dopo gli inaspettati addii di Paolo Maldini e Ricky Massara.

Inoltre, Scaroni ha svelato le sue sensazioni in vista della prossima stagione, alla luce delle operazioni di mercato svolte finora e di quanto ha avuto modo di vedere personalmente lunedì, durante il primo giorno di raduno dell’organico rossonero agli ordini del tecnico Stefano Pioli.

A seguire, le dichiarazioni del presidente del Milan ai microfoni di Sky Sport, a margine dell’evento “Joyride the future together”, organizzato presso la House of BMW del capoluogo lombardo.

“Giorgio Furlani ci sta abituando bene: un acquisto alla settimana, ma non possiamo continuare così fino al 31 agosto (ride, ndr). Penso che stiamo costruendo un Milan attrezzato per la Champions League e per come si gioca in Europa. Pioli è il nostro elemento di continuità. Lunedì al raduno l’ho trovato di buon umore. Mi sembra in perfetta sintonia con tutto il team. Sugli addii? Chi è partito ci ha comunque lasciato un grande ricordo, a me in primis. Ho avuto con ciascuno di loro un fantastico rapporto. Gli auguro una grande carriera futura”.