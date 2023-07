Si allena con la maglia del Milan: tifosi in delirio, lo vogliono subito

Si allena con la maglia del Milan mentre è in vacanza, i tifosi vogliono vederlo subito in maglia rossonera.

Il calciomercato in casa Milan ha già spiccato il volo, con i rossoneri che hanno già chiuso l’acquisto di Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero e Christian Pulisic. I tifosi rossoneri però, soprattutto dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle United per la cifra monstre di 80 milioni di euro, si aspettano ancora altri colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. A tal proposito, c’è un video in particolare che ha iniziato a far sognare i tifosi del Milan.

Un obiettivo di mercato rossonero infatti ha pubblicato un video mentre si allenava in vacanza e fin qui nulla di strano. Se non fosse però che l’allenamento veniva svolto con la maglia verde del Milan, con tanto di scudetto in bella mostra e il nome e il numero di Theo Hernandez sulle spalle. Il video pubblicato sui social ha fatto subito il giro del web e i tifosi rossoneri credono che non sia una casualità ma un vero e proprio indizio di mercato.

Il giocatore si allena con la maglia del Milan: i tifosi sognano il colpaccio

Si tratta di Benjamin Pavard, terzino destro e difensore centrale francese del Bayern Monaco, che sembra in uscita dai bavaresi. Il francese era già stato ospite dei rossoneri negli spogliatoi di San Siro insieme a Lucas Hernandez dopo la vittoria dei rossoneri per 2-0 contro il Lecce. Ora ha strizzato nuovamente l’occhio al club rossonero, con un video che i tifosi del Milan hanno intercettato come un messaggio chiaro alla dirigenza rossonera.

Il 27enne del Bayern Monaco nel corso dell’ultima stagione in Baviera ha totalizzato 43 presenze in tutte le competizioni, con un rendimento decisamente positivo arricchito da ben 7 reti e 1 assist. Come detto, oltre al ruolo di terzino destro, Pavard può essere utilizzato anche come difensore centrale, con una duttilità che farebbe certamente piacere a Stefano Pioli. L’ostacolo principale è però rappresentato dal piano economico, sia per le richieste del club bavarese, sia per l’esoso ingaggio percepito dal calciatore francese. Il cartellino del francese, secondo il portale esperto di calciomercato Transfermarkt.com, si attesta intorno ai 40 milioni di euro, ma il Milan potrebbe puntare sulla volontà del calciatore e sul fatto che abbia il contratto in scadenza al termine della prossima stagione per ottenere uno sconto. L’ostacolo dell’ingaggio però non è da sottovalutare, perchè Pavard al Bayern Monaco percepisce 5 milioni di euro netti a stagione, cifre che il Milan non potrebbe garantirgli.