Si avvicina l’obiettivo di mercato? Il Milan spera: è out dai convocati per l’amichevole

Dopo Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic e Romero, il mercato del Milan non sembra intenzionato a fermarsi.

In seguito alla cessione di Tonali al Newcastle, il Milan sta facendo di tutto per portare alla corte di Pioli nuovi rinforzi soprattutto a centrocampo.

Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti per Yunus Musah, centrocampista statunitense del Valencia. Il Milan è pronto ad un nuovo rialzo dopo la prima offerta di circa 13 milioni, rifiutata.

Sul piatto ora ci dovrebbero essere circa 18 milioni: così facendo la distanza da limare sarebbe ben inferiore, con il Valencia che chiede circa 20 milioni per la chiusura dell’affare.

Musah salta l’amichevole con il Valencia: indizio di mercato?

Il giocatore sta spingendo per la cessione: così come per Reijnders, il Milan rappresenterebbe un palcoscenico importante per la sua crescita.

Un accordo di massima è già stato trovato, sulla base di un quinquennale da due milioni all’anno. Nel frattempo, Musah non ha preso parte all’amichevole estiva contro il Nottingham Forest, il che fa presagire come la chiusura dell’affare sia solo questione di tempo.