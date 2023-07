Si infiamma il derby di mercato con l’Inter: il Milan propone lo scambio!

Potrebbe esserci un altro Derby della Madonnina nella finestra di mercato estivo. Milan e Inter sono pronte a duellare ancora.

Superata la fatidica data del 30 giugno, tutte le squadre mercato sono ora al lavoro per completare le proprie rose per la prossima stagione. Lo fa il Milan, ormai orfano di Maldini, con il duo Moncada-Furlani che sta già operando su più fronti. Infatti la cessione di Tonali al Newcastle per 80 milioni ha fatto incassare al Diavolo un gruzzolo importante da poter investire sul mercato. L’arrivo di Loftus-Cheek e quello ormai sicuro di Luka Romero ne sono la conferma. Inoltre i rossoneri si stanno muovendo con forza per Chukwueze e Rejinders, con l’olandese che ha già un accordo con il Milan, mantenendo Pulisic come sogno nel cassetto.

C’è anche un altro profilo, come riportato da calciomercato.com, che interessa molto ai rossoneri per la fascia destra: Wilfried Singo. L’esterno del Torino ha dimostrato di essere un giocatore interessante in Serie A, con grandi qualità atletiche, di inserimento e in fase offensiva, grazie al suo gioco areo. Infatti Singo ha segnato 7 gol con la maglia del Torino, di cui 5 nelle ultime due stagioni, in cui è sempre stato una della note positive dei granata. Tuttavia il Milan non è l’unica squadra in pressing su Singo.

Calciomercato, è derby Milan-Inter per Singo

Non si può scappare dal derby. Ti segue come un’ombra anche quando il pallone è fermo nelle pance di San Siro e l’unica cosa che rotola è il denaro nelle casse dei club. Infatti l’ennesimo Derby della Madonnina 2023 potrebbe prendere piede nella finestra di mercato estivo, considerando come l’Inter stia puntando l’esterno del Torino. Dopo il capitolo Thuram, ancora doloroso per i tifosi del Milan, potrebbe aprirsi un nuovo duello Diavolo-Biscione.

Parlando del sodo, ossia dei numeri della trattativa, il Milan avrebbe offerto come contropartita Messias. L’sterno offensivo rossonero conosce bene l’ambiente piemontese, avendoci giocato prima dell’approdo dei dilettanti, ed il Toro potrebbe essere una destinazione a lui gradita. Tuttavia il Torino preferirebbe un conguaglio economico che si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro.

Inoltre il Milan non ha necessità particolari di intervento in quel ruolo, quindi l’ok per l’operazione arriverebbe solo in casi estremamente favorevoli ai rossoneri. In più c’è da considerare il fatto che il Milan, sempre secondo calciomercato.com, avrebbe messe nelle sue grazie Fresneda, esterno spagnolo classe 2004 del Valladolid. Tuttavia Pioli preferirebbe un profilo con più esperienza, come quello di Singo. Inoltre il prezzo di Fresneda, fuori mercato, rappresenta un problema quasi insuperabile per le casse dei club italiani. Dunque il nome di Singo sale di quotazione, aprendo la possibile sliding door del prossimo Derby della Madonnina.