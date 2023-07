Smobilitazione Milan: in arrivo nove cessioni

Il Milan dopo essersi concentrato sul mercato in entrata ha bisogno di sfoltire la rosa. Il punto sui giocatori rossoneri in uscita.

La dirigenza rossonera, dopo aver incantato i propri tifosi con i colpi in entrata, adesso deve necessariamente riuscire a cedere i giocatori che non rientrano nei piani di Stefano Pioli. Questo sarà necessario sia per motivi di bilancio sia per non creare malumori all’interno del gruppo squadra. Nove sono i giocatori messi in vendita dalla società rossonera. Sei di questi sono totalmente al di fuori del progetto tecnico e non sono neanche partiti per la tournée. Origi, Rebic, Caldara, Ballo-Tourè, Lazetic e Vasquez sono rimasti a Milanello in attesa di notizie sul proprio futuro.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Diavolo per il momento è vicino a risolvere soltanto la situazione di Ballo-Tourè. Il difensore infatti, pur non avendo brillato con i rossoneri, è vicino alla chiusura con il Fulham. Più difficile trovare una soluzione per Rebic e Origi. I due attaccanti percepiscono importanti stipendi e non sono molto richiesti sul mercato. I rossoneri però hanno ricevuto un’offerta per il prestito di Rebic dal Besiktas e ora bisogna aspettare la risposta dell’attaccante croato.

Restano molto complesse anche le trattative in uscita per Lazetic, Vasquez e Caldara. Tra i tre la trattativa più complicata sarà sicuramente quella per Caldara. Il difensore infatti aggiunge ai tanti problemi fisici anche un’ingaggio molto pesante e trovare pretendenti per lui sarà un compito molto arduo per la società rossonera.

I giocatori cedibili che però partecipano alla tournée

Nel gruppo squadra che Pioli ha portato negli Stati Uniti ci sono tre giocatori inseriti nella lista dei possibili cedibili: Gabbia, Messias e Saelemaekers. Il difensore italiano, classe 1999, ha bisogno di giocare e fare esperienza e per questo motivo, dopo l’amichevole di stanotte contro il Real Madrid, dovrebbe lasciare il Milan per unirsi al Villareal in prestito oneroso. Per quanto riguarda l’esterno brasiliano invece bisogna registrare il forte interesse del Torino. L’affare sembra molto probabile anche per il forte interesse del Milan per Singo.

Alexis Saelemaekers anche è stato inserito nella lista dei cedibili del club rossonero. Pur essendo stato uno dei calciatori più usati da Pioli nella scorsa stagione, il calciatore belga non è riuscito a convincere il tecnico. Su di lui ci sarebbero parecchie squadre della Bundesliga, ma i rossoneri vogliono circa 20 milioni di euro per farlo partire.

Restano da tenere sott’occhio le situazioni di Colombo e De Ketelaere. Il primo verrà testato in questa tournée e se non dovesse convincere Pioli partirà in prestito per continuare il suo processo di crescita. Per quanto riguarda Charles De Ketelaere la situazione resta ancora parecchio complessa. Il giocatore potrebbe partire solo davanti a offerte che consentirebbero al Milan di non far minusvalenza.