Sondaggi dalla Francia: addio al Milan sempre più vicino

Il centrocampista non troverà spazio, vicino al trasferimento: occhio alla Francia e ad un club italiano.

Il mercato del Milan è entrato decisamente nel vivo. Dopo la cessione di Tonali, l’addio di Ibrahimovic e il cambio dirigenziale, i rossoneri sono al lavoro per la prossima stagione.

La dirigenza deve fronteggiare diverse problematiche, soprattutto in attacco dove, a causa dell’addio di Brahim Diaz e dell’esclusione dal progetto di Origi, c’è bisogno di un attaccante. Il primo indiziato era Gianluca Scamacca, il quale però ha dichiarato di volere solo la Roma. Abbandonata la pista, i rossoneri starebbero provando a buttarsi su Alvaro Morata, ex Juventus che vorrebbe andare via dall’Atletico Madrid. Lo scoglio economico è alto, ma i rossoneri sono fiduciosi che l’operazione possa sbocciare puntando sulla volontà del calciatore spagnolo di cambiare aria.

Nel frattempo l’arrivo di Tijjani Reijnders ha indubbiamente smosso qualcosa in casa Milan, che adesso deve affrontare il domino che questo nuovo acquisto scatenerà. Su tutti la situazione di Yacine Adli.

Milan, Adli verso l’addio: la situazione relativa al francese

Il nuovo acquisto del Milan è stato frutto di una lunga trattativa, conseguita grazia alla strategia rossonera. Tijjani Reijnders è un centrocampista centrale classe 1998 proveniente dall’AZ Alkmaar. L’olandese viene da una stagione molto positiva, nella quale ha collezionato ben 54 presenze con 7 gol e 12 assist. Un bottino di tutto rispetto che ha convinto i rossoneri a puntare su di lui per il posto Tonali.

Il suo arrivo, tuttavia, costringe Yacine Adli all’addio. Il nuovo centrocampista toglierà sicuramente spazio al francese, che l’anno scorso ha giocato solo 6 partite. Su di lui c’è la Salernitana, che vorrebbe prendere il centrocampista in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma per il momento il giocatore non ha aperto alla trattativa.

Nelle ultime ore sono squillate anche delle sirene dalla Francia. Alcuni club sarebbero interessati al centrocampista classe 2000, ma per il momento non è stata intavolata nessuna trattativa ne è stata presentata alcuna offerta ufficiale.

Yacine Adli non è nel progetto rossonero, per cui il Milan è interessato a venderlo velocemente per liberare spazio ai nuovi innesti e iniziare la prossima stagione nel migliore dei modi. Occhio alle prossime settimane, l’inizio del campionato si avvicina e le squadre hanno sempre più fretta di chiudere le trattative. Il Milan deve dimostrare che il percorso europeo dell’anno scorso non è stato un caso, e inoltre riprendersi la vetta della classifica di Serie A ricominciando a lottare per lo scudetto.