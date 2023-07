Sorpresa Milan: inserimento nella trattativa per Chukwueze, cosa sta succedendo

Nell’affare che porterebbe Samuel Chukwueze al Milan potrebbe essere inserito anche un rossonero per chiudere al più presto la trattativa.

Il Milan continua la sua campagna acquisti estiva, probabilmente la migliore ad ora tra le altre squadre di Serie A. Dopo aver chiuso a sorpresa l’affare Okafor dal Salisburgo, assicurandosi così una punta centrale moderna capace di poter svariare sul fronte offensivo assieme a Leao, si continua a lavorare con il Villarreal per l’esterno offensivo Samuel Chukwueze. Per il mercato in uscita del Milan ci sono alcuni nomi e il club rossonero ha intenzione di inserire una contropartita per favorire l’arrivo del 24enne. Si tratta di due possibili nomi: Divock Origi e Matteo Gabbia, con il primo in vantaggio sul secondo.

Origi in partenza, la pedina per sbloccare Chukwueze

Che Divock Origi non fosse più nei piani del Milan si era capito ed ora una sistemazione per lui c’è.

La squadra nel frattempo è partita per la tournèe americana e a Milanello sono rimasti quei giocatori con il piede di partenza pronto verso altri club. Giocatori poco utilizzati e altri che non hanno rispettato le aspettative su di sé. Tra i nomi infatti figurano quelli di Gabbia, Rebic, Ballo-Touré e l’attaccante belga Origi.

Il giocatore rossonero da quando è al Milan non ha mai brillato. Arrivato a Milano con l’ombra di quello che si era visto a Liverpool e, soprattutto, in Champions League con i Reds purtroppo non ha mai lasciato un’impronta concreta. Solamente due i gol segnati nella sua esperienza rossonera e il rimpianto, assieme a De Ketelaere, di non essersi immerso completamente nella squadra di Pioli.

Adesso però Origi può partire e può aiutare nella risoluzione della trattativa, con il Villarreal, per Chukwueze. Secondo Nicolò Schira infatti Origi è stato inserito come contropartita a favore del club spagnolo, che voleva acquistarlo proprio l’anno scorso. C’è ancora poca distanza tra i due club, il Milan offre 20 milioni di euro e il Villareal ne chiede 25.

Tuttavia non solo Origi. Come detto per il club rossonero c’è anche un’altra idea e, secondo Sky Sport, è quella di Matteo Gabbia. Anche il difensore italiano può partire e al club spagnolo il profilo del giocatore piace. Quindi l’attaccante belga, o il difensore italiano, possono essere inseriti nella trattativa e aiutare il club nel portare a termine l’acquisto del giocatore nigeriano dal Villarreal. Difatti il Milan conta di chiudere la trattativa entro l’inizio della prossima settimana.