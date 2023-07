Tegola per Pioli in amichevole: si ferma un titolarissimo

Cattive notizie per i tifosi rossoneri. Un titolare indiscusso costretto al cambio durante l’amichevole per un problema fisico.

Un altro uomo di mister Pioli raggiunge Messias in infermeria. Il brasiliano si era fermato durante la partita persa per 3-2 contro il Real, mentre il nuovo acciaccato ha riscontrato il problema durante la partita contro la Juventus di Allegri.

Calabria ai box: problema muscolare

Il capitano si ferma. Pioli non ha pace durante questa tournée estiva negli USA, che perde per il momento un giocatore importante all’interno dei suoi schemi. Davide Calabria ha dovuto lasciare il rettangolo di gioco nella prima frazione dell’amichevole con i bianconeri. In seguito ad un uno contro uno con Federico Chiesa, è stato costretto ad abbandonare i suoi, facendo subentrare Alessandro Florenzi.

Le parole di mister Pioli al termine del match, fanno pensare ad un solo affaticamento muscolare del terzino destro. Davide pensa si sia fermato giusto un tempo, appena prima di peggiorare in maniera importante la situazione. Toccherà adesso capire quali saranno i tempi di recupero del difensore, sicuramente a breve seguiranno aggiornamenti.