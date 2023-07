Tutto confermato: un italiano al posto di Ballo-Touré

Ballo-Touré ad un passo dalla cessione, il Milan pensa ad un italiano per sostituirlo. Arrivano solo conferme, le ultime

Abbiamo ormai capito che, in regime di preparazione estiva, venire esclusi dal ritiro per scelta tecnica significa solo una cosa: essere messo ufficialmente sul mercato. Lo sa Stefano Pioli, allenatore del Milan, che ha deciso di lasciare a Milanello alcuni dei suoi giocatori in quanto non ritenuti più parte del progetto tecnico della rosa. Fodè Ballo-Tourè è proprio uno di questi. Arrivato a Milano due stagioni fa, era stato designato come vice Theo Hernandez. La sua avventura rossonera però non è stata emozionante. Un gol e tre assist in due annate, porta però l’orgoglio di essersi anche lui si è laureato Campione d’Italia con il Milan nel 2022.

Complice la qualità di Theo, Ballo Tourè ha trovato poco spazio nel Milan di Pioli. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, arrivate dal giornalista Sky Sport Gianluca Di Marzio, il terzino senegalese sarebbe ad un passo dalla Premier League. Su di lui si sarebbe mosso con decisione il Fulham che vorrebbe averlo al più presto in rosa.

Un ex Roma per il Milan

Nelle ultime giornate di mercato si è parlato tanto di una suggestione per i rossoneri. A riportare la notizia è stato Calciomercato.com, spiegando di un interesse del Milan per un’ex conoscenza del nostro campionato in Serie A. Stiamo parlando di Riccardo Calafiori, terzino sinistro classe 2002 e prodotto dal vivaio della Roma. L’esterno italiano, dopo una parentesi al Genoa, era passato al Basilea, in Svizzera, dove nella stagione appena conclusa è stato schierato per 23 partite. Nessun gol per lui, ma la voglia è quella di tentare a vestire la maglia del Milan per diventare un ottimo sostituto di Theo Hernandez.

Trasferitosi in Svizzera durante la scorsa estate, era stato pagato circa un milione dagli elvetici. Ai giallorossi, in caso di vendita di Calafiori, spetterà il 40% sulla futura rivendita. La Roma, osserva quindi con molta attenzione, l’evolversi della situazione che presto potrebbe portare il terzino alla corte di Stefano Pioli. Non resta che aspettare che il trasferimento di Ballo-Tourè al Fulham, per 5-6 milioni di euro, diventi ufficiale. Il terzino senegalese era stato molto vicino anche al Bologna, ma avrebbe preferito misurarsi con la Premier League. Una volta sistemata la questione terzino, al Milan servirà piazzare sul mercato anche Rebic, Lazetic e Origi, rimasti anche loro esclusi dalla tournèe negli States.