UFFICIALE – Chukwueze è un nuovo calciatore del Milan: l’annuncio del club

Dopo l’arrivo a Milano, era solo questione di ore per l’ufficialità di Samuel Chukwueze al Milan: il comunicato del club.

Samuel Chukwueze era atteso a Milano nella giornata di oggi per svolgere le visite mediche. Puntualmente, è atterrato nel capoluogo lombardo l’esterno nigeriano e si è subito diretto alla clinica “La Madonnina” per ricevere l’idoneità sportiva e concludere il suo trasferimento in Italia.

L’ufficialità è arrivata pochi minuti fa direttamente dai canali ufficiali del club di via Aldo Rossi. L’ex Villarreal ha firmato un contratto fino al 2028.

Di seguito il comunicato:

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Samuel Chimerenka Chukwueze dal Villarreal CF. L’attaccante nigeriano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028. Nato a Umahaia (Nigeria) il 22 maggio 1999, Samuel cresce nel Settore Giovanile della Diamond Football Academy, prima di trasferirsi nel 2017 al Villarreal. Con gli spagnoli realizza 4 gol in 20 partite nella Squadra B e debutta in Prima Squadra nel settembre 2018, totalizzando 207 presenze e 37 reti, vincendo 1 Europa League. Vanta 28 presenze e 4 gol con la Nazionale della Nigeria.

Chukwueze ha scelto il numero di maglia

Il numero di maglia di Samuel Chukwueze era ancora un mistero per i tifosi del Milan.

A sciogliere ogni dubbio ci ha pensato direttamente il club rossonero che ha annunciato la scelta del numero 21.

L’ultimo a vestire il numero 21 è stato Zlatan Ibrahimovic prima di passare all’11 nella scorsa stagione.