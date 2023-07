UFFICIALE- Dopo Thuram, altra beffa per il Milan: ha firmato con un altro club

Sfuma definitivamente l’obiettivo di mercato dei rossoneri: nel pomeriggio è arrivata l’ufficialità del suo trasferimento in un’altra squadra.

Questo primo mese di trattative ha saputo regalare diversi colpi di scena ai tifosi del Diavolo, tra cui non poche delusioni: in primis, l’inaspettato addio di Sandro Tonali, concretizzatosi in pochi giorni di trattative con il Newcastle, ma anche le “sconfitte” riportate in alcuni duelli di mercato.

Un po’ di malcontento l’ha generato sicuramente il mancato acquisto di Marcus Thuram, a lungo corteggiato dal Diavolo, ma poi soffiato all’ultimo dai rivali dell’Inter. Stesso esito per Davide Frattesi: Moncada e Furlani avevano tentato un inserimento last-minute, risultato poi vano visto che anche lui, proprio come l’attaccante francese, ha accettato infine la destinazione nerazzurra.

Niente Milan per Arda Guler: ufficiale il trasferimento al Real Madrid

L’ultimo giocatore per cui il Milan ha dovuto alzare bandiera bianca è Arda Guler: nella giornata di oggi, infatti, il Real Madrid ha ufficializzato il suo acquisto dal Fenerbache.

In questo caso, sui ragionamenti della dirigenza rossonera avranno pesato certamente gli elevati costi comportati dall’operazione tra cartellino, ingaggio e (soprattutto) commissioni agli agenti. Di questi tentennamenti ne hanno approfittato i Blancos, che una volta superata la concorrenza del Barcellona, non ci hanno pensato due volte prima di mettere a segno il colpo.

Di seguito, il comunicato del Real Madrid: