Ultim’ora Milan, novità su Rebic: sta succedendo adesso

Aggiornamenti importanti sul croato, ormai ai margini del progetto tecnico e accostato da tempo al Besiktas.

Novità sul fronte Anter Rebic per il Milan. L’attaccante ex Fiorentina ed Eintracht dopo 4 anni in rossonero è sempre più vicino all’addio. In giornata, sono apparse delle immagini che ritraggono il classe 93′ in vesti private che confermano quello che sta accadendo.

Rebic in partenza per Istanbul

Finisce l’avventura a Milano per Ante Rebic. Troppo poche le prestazioni di qualità del croato, così entrambi le parti hanno deciso di voltare pagina definitivamente. Come riportato da gianlucadimarzio.com, il giocatore oggi si trova presso l’aeroporto di Linate per dirigersi ad Istanbul, dove troverà il Besiktas pronto ad accoglierlo ed iniziare un nuovo capitolo insieme.

Il club di Cardinale da questo affare in uscita guadagnerà solo due milioni di bonus, in caso di un loro raggiungimento. Il vero guadagno lo si ha dalla futura assenza del suo ingaggio, dato che il giocatore avrebbe percepito 3 milioni e mezzo di euro a stagione.