ULTIM’ORA – Pulisic al Milan: visite e dettagli

Il talentuoso attaccante statunitense di origini croate, Christian Pulisic, si sta preparando per un nuovo capitolo nella sua carriera calcistica, con il trasferimento dal Chelsea al Milan.

È ormai ufficiale: il talentuoso attaccante classe ’98, noto per la sua velocità, tecnica e capacità di dribbling, è ormai in procinto di lasciare il Chelsea, pronto a trasferirsi a Milano per iniziare il primo percorso calcistico italiano della sua vita. La notizia, confermata da un Tweet di Fabrizio Romano, ha in poco tempo fatto il giro del web.

Christian Pulisic si prepara a unirsi al Milan

Secondo quanto emerso dalle ultime notizie, il trasferimento sarebbe ormai una questione di giorni: Pulisic si starebbe infatti già preparando a sottoporsi agli esami medici, per poter firmare al più presto un contratto a tempo indeterminato con i rossoneri: il giovane ha già destato grandi aspettative tra i tifosi del Milan, dato il significativo contributo da lui apportato nella Premier League con il Chelsea.

Si prevede dunque che il contratto di Pulisic con i Diavoli avrà validità fino a giugno 2027, confermando così l’impegno a lungo termine sia da parte del giocatore che del club.