Un club arabo irrompe su Morata: la volontà del giocatore

Morata è uno dei principali obiettivi di mercato del Milan. Lo spagnolo sembra gradire il ritorno in Italia, ma nelle ultime ore un club arabo irrompe nella trattativa.

Alvaro Morata è il pallino ormai consolidato della società milanista. Il Milan avrebbe individuato lo spagnolo come papabile compagno di reparto per Olivier Giroud. Nei giorni scorsi i vertici rossoneri avevano proposto all’ex Juventus un quadriennale, offerta superiore a quella dell’Atletico Madrid che proponeva un rinnovo da tre anni.

L’attaccante appariva orientato verso il ritorno in Italia, sebbene il Diavolo non potesse usufruire del decreto crescita per lo stipendio del calciatore, il quale ha una clausola attorno ai 12 milioni. Una notizia di qualche ora fa ha però incrinato questa sicurezza.

Calciomercato Milan, sirene saudite per Morata: la situazione

Continua infatti ad imperversare il fenomeno saudita, che in questa sessione di calciomercato sta dominando ogni trattativa. Come riportato da Gianluca Di Marzio, sull’ex Real Madrid e Chelsea si sarebbe fatto vivo l’interesse dell’Al Ettifaq.

Ora la palla passa al diretto interessato, che assieme alla famiglia dovrà stabilire il futuro, che al momento si dirama in più strade: quella dei Colchoneros, la via rossonera e per concludere il percorso che porta in Arabia Saudita.

Qualora il club mediorientale dovesse soffiare al Milan lo spagnolo, in via Aldo Rossi il focus si sposterebbe su Mehdi Taremi o, in alternativa, Samuel Chukwueze.