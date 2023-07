Un nuovo Shevchenko nel calcio: il figlio di Andriy ha firmato per un importante club inglese

Il figlio della leggenda del Milan Andriy Shevchenko ha firmato il suo primo contratto da professionista: giocherà in Inghilterra.

Andriy Shevchenko è uno degli attaccanti che ha fatto la storia del calcio ed in particolare anche la storia del Milan. L’attaccante ucraino è legato a doppio filo ad uno dei momenti più iconici della storia del club rossonero: Shevchenko dal dischetto, Buffon in porta e 11 metri di gloria per l’attaccante ucraino e per tutto il Milan. Il 28 maggio del 2003 la storia del Milan e quelle di Shevchenko diventavano inscindibili per l’eternità, perchè fu proprio il numero sette rossonero a regalare al Diavolo la Champions League contro la Juventus, con il Milan che vinse la prima (e finora unica) finale di Champions League tra due squadre italiane.

Viste queste premesse, oltre che i 127 gol in 226 presenze, non stupisce che il nome di Shevchenko riporti alla mente sempre ricordi positivi a tutti i tifosi rossoneri e anche da parte del giocatore c’è sempre stato tantissimo affetto nei confronti della maglia del Milan, che gli ha regalato le gioie più importanti della carriera. Da poco però, Andriy non è più l’unico in famiglia a mandare in fiamme le reti delle porte. C’è infatti un nuovo attaccante in famiglia e si tratta di suo figlio Kristian, che ha appena firmato il suo primo contratto da professionista.

Il figlio di Shevchenko ha appena firmato: giocherà in Inghilterra

Kristian Shevchenko, attaccante classe 2006, ha appena firmato il suo primo contratto da calciatore professionista e, dopo aver giocato a livello giovanile nel Chelsea e nel Tottenham, ha firmato con il Watford. La squadra di proprietà della famiglia Pozzo, la stessa famiglia proprietaria dell’Udinese in Serie A, ha deciso di puntare sul giovane attaccante, figlio d’arte, per provare a puntare alla promozione per ritornare in Premier League. Al momento infatti gli Hornets, questo il soprannome del Watford, milita in Championship, la seconda divisione inglese equivalente alla nostra Serie B.

L’ultima stagione è stata abbastanza deludente per il Watford, che sperava di tornare in Premier League ed invece si è conclusa con una grigia annata a metà classifica, con gli Hornets che hanno concluso il campionato all’undicesima posizione ad una distanza siderale dalla zona promozione. Vedremo se basterà l’arrivo di uno Shevchenko in squadra per far cambiare la situazione in casa Watford, anche se non è chiaro quanto minutaggio avrà soprattutto all’inizio il figlio dell’ex numero sette del Milan con la maglia degli Hornets.