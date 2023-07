Verso Juventus-Milan, sciolti i dubbi di Pioli: le scelte per l’amichevole di stanotte

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha scelto gli undici giocatori che scenderanno in campo questa notte nell’amichevole contro la Juventus.

Prosegue la tournée negli Stati Uniti del Milan: accusata la sconfitta in rimonta per 3-2 contro il Real Madrid, i rossoneri cercheranno di rifarsi nello scontro con i rivali bianconeri.

Il fischio d’inizio di questa sfida interamente “made in Italy“, che andrà in scena al Dignity Health Sports Park di Carson, Los Angeles, è previsto per le ore 19,30 locali (in Italia, le 4,30 del mattino).

Juventus-Milan, la probabile formazione rossonera: Pioli s’affida ai big

Come confermato dallo stesso difensore Fikayo Tomori nella conferenza stampa della vigilia, l’obiettivo dei rossoneri è quello di vincere sempre, che sia “un’amichevole o una partita vera” non conta, a maggior ragione se l’avversaria è proprio la Vecchia Signora.

Pertanto, il Diavolo non intende assolutamente prendere sottogamba l’impegno di questa notte: lo dimostrano le probabili scelte di formazione dell’allenatore Stefano Pioli, pronto a schierare i migliori undici che ha in rosa. Il modulo di riferimento sarà ancora una volta il 4-3-3.

Spazio dunque a tutti i big rossoneri: già a partire dalla porta, dove Mike Maignan prenderà il posto del suo nuovo vice Marco Sportiello. In difesa, pronti Fikayo Tomori e, a sorpresa, Malick Thiaw, che sembrerebbe aver scalzato Pierre Kalulu nelle gerarchie. Ai loro lati, come al solito, Theo Hernandez e il capitano Davide Calabria.

In mezzo al campo, dopo essere subentrato nella sfida contro i Blancos, si prepara alla sua prima da titolare con la maglia rossonera Tijjani Reijnders, affiancato dall’altro nuovo volto a centrocampo, Ruben Loftus-Cheek, e da Rade Krunic. Davanti, invece, in vista dell’imminente inizio del campionato, toccherà all’inedito tridente composto da Christian Pulisic, Rafael Leao e Olivier Giroud.

A seguire, la formazione completa del Milan, come riportata dalla Gazzetta dello Sport:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli