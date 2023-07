Verso Milan-Torino, da mercoledì la vendita dei biglietti: tutti i dettagli

Inizia a scaldarsi il cuore dei tifosi rossoneri: da questo mercoledì iniziano le fasi per l’acquisto dei biglietti di Milan-Torino, seconda giornata di Serie A.

Tramite un comunicato, il Milan ha reso noto le modalità con le quali i tifosi rossoneri potranno acquistare un tagliando per la seconda sfida della prossima Serie A.

La vendita sarà articolati in due fasi, con la prima dedicata agli abbonati.

Due fasi per l’acquisto: i dettagli

Dalle ore 12.00 di mercoledì 26 luglio alle 23.59 di domenica 30 luglio, gli abbonati avranno la possibilità di acquistare un tagliando in più.

Dopo di che, a partire dalle ore 12.00 di lunedì 31 luglio e fino a esaurimento posti, partirà la vendita libera.

Il costo dei biglietti invece parte da 14€ nella fase abbonati e da 19€ nella fase di vendita libera.

Gli Under 16 accompagnati da un adulto potranno poi approfittare della tariffa speciale a 19€ in alcuni settori, mentre per gli Over 60 ci saranno prezzi scontati a partire da 29€.