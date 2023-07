Via dal Milan per colpa di… Chukwueze: non c’è alternativa

Samuel Chukwueze è l’ultimo acquisto del Milan. Il suo arrivo, però, complica il futuro di un rossonero: addio ormai certo.

Finalmente il Milan ha annunciato l’arrivo di Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano, dopo mesi di trattative tra Milan e Villarreal, è ufficialmente sbarcato a Milano. Il nuovo numero 21 rossonero è atterrato ieri all’aeroporto di Linate e si è subito diretto alla clinica “La Madonnina” per svolgere le visite mediche del caso. Dopo aver ottenuto l’idoneità sportiva, Chukwueze è arrivato a Casa Milan per firmare ufficialmente il suo contratto con i rossoneri.

L’ex esterno del Villarreal è arrivato per 20 milioni di euro e ha firmato un contratto valido fino al 2028. Con Leao che ha il posto assicurato, Chukwueze si giocherà il posto per una maglia da titolare con l’altro super colpo dell’estate rossonera: Christian Pulisic. L’esterno statunitense ha già fatto vedere nelle prime amichevoli estive di avere colpi da vero fuoriclasse e sarà difficile per Chukwueze sottrargli il posto. La “battaglia”, però, si prospetta comunque apertissima.

Oltre a Chukwueze e Pulisic, il Milan si è rinforzato in attacco anche con Luka Romero e Noah Okafor. Proprio per questo motivo, il club di via Aldo Rossi, ha ora l’esigenza di piazzare gli esuberi. Oltre ai volti noti come Divock Origi e Ante Rebic, che sono da tempo fuori rosa e non sono partiti nemmeno per la tournee a Los Angeles, si aggiunge un nome nuovo alla lista degli esuberi.

Il Milan è costretto a cederlo: l’arrivo di Chukwueze complica il futuro

Junior Messias, con ogni probabilità, sarà il prossimo giocatore a lasciare Milanello. Sull’esterno brasiliano ci sono numerose pretendenti dalla Serie A.

Il futuro di Messias era in bilico già da diverso tempo. Stefano Pioli, suo grande estimatore, non aveva ancora acconsentito alla sua cessione. La certezza che Chukwueze arrivasse dal Villarreal è arrivata solo ieri e per questo motivo il tecnico emiliano non voleva privarsi di Messias senza trovare un sostituto.

L’arrivo del nigeriano, però, blocca ogni spiraglio di vedere il campo nella prossima stagione all’esterno brasiliano. Il Milan, dunque, lavora alla sua cessione.

Il futuro di Messias potrebbe comunque essere in Serie A. Il numero 30 dei rossoneri, infatti, ha molti estimatori in Italia. Tra questi ci sono Bologna, Salernitana e Torino che sono pronte a battagliare per l’esterno del Milan.

Secondo le ultime voci di mercato, la squadra di Ivan Juric sembrerebbe in vantaggio sulla concorrenza. L’allenatore croato, infatti, ha esplicitamente chiesto alla dirigenza croata il giocatore in uscita dal Milan.