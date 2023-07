Vice Calabria, cambia il piano del Milan: si allontana un obiettivo

Il calciomercato del Milan sta sorprendendo davvero tutti, la dirigenza rossonera sembra aver preso una decisione sul ruolo del terzino destro.

La società capeggiata dal Gerry Cardinale ha deciso di fare tabula rasa in Serie A per acquisti messi a segno e direi che quando manca ancora un mese alla fine del mercato abbiamo già un vincitore indiscusso, quello che si augurano i tifosi rossoneri con memoria è che il calciomercato estivo del 2023 non si trasformi in quello delle cosiddette “cose formali” di Fassone e Mirabelli, il quale poi si rivelò un fallimento totale.

Stavolta l’epilogo non dovrebbero essere il medesimo poiché la neo-dirigenza rossonera orfana di Maldini e Massara ha messo a segno colpi molto promettenti che già a partire dalla prossima stagione, che avrà inizio il 19 agosto, dimostreranno il proprio valore e considerando che molti di loro hanno una notevole esperienza internazionale, penso ad esempio allo statunitense Cristian Pulisic, il tecnico rossonero può davvero sbizzarrirsi con i nuovi arrivati.

Calciomercato Milan, il terzino non è una priorità

La cessione di Sandro Tonali al Newcastle aveva destato non poche preoccupazioni per i tifosi rossoneri che in men che non si dica hanno dovuto dire addio a Maldini e Massara prima e a Tonali poi ma con il senno di poi la decisione della presidenza rossonera è sembrata essere la più giusta sotto ogni punto di vista ed ora i supporters del diavolo possono essere contenti per quanto visto fin qui, anche se l’ultima parola spetta sempre al campo.

Infatti la prossima stagione sarà decisiva per il club che dovrà dimostrare il proprio status sia in campionato che in Europa e con un calciomercato del genere è impossibile non inserire il Milan tra le possibili contendenti allo scudetto del prossimo anno in una Serie A che ha tutte le fattezze di essere molto competitiva sia per il tricolore che per la classica corsa Champions a cui assistiamo ogni anno.

Milan, si allontana Fresneda?

Tornando al calciomercato in entrata dei rossoneri, dopo aver messo a segno ben 8 colpi fin qui il prossimo obiettivo sembra essere un difensore centrale che dovrà sostituire Gabbia ma soprattutto, ad oggi, l’obiettivo numero del duo Furlani-Moncada sembra essere quello di cedere gli esuberi presenti in rosa i quali il prossimo anno non troverebbero spazio nelle gerarchie di squadra.

Per permettere al tecnico Stefano Pioli di lavorare al meglio c’è la necessità di piazzare alcuni calciatori in uscita e in questa ore si fanno svariati nomi ma una delle notizie riportate poche ore fa sul profilo Twitter di Daniele Longo è riferita al possibile acquisto di un terzino destro che ad oggi non sembra essere una priorità in casa Milan che, dopo aver acquistato il difensore che manca, non dovrebbe agire più in entrata quindi uno dei nomi accostati nelle scorse settimane, il classe 2004 Ivan Fresneda, si allontanerebbe definitivamente.