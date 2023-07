Vice Theo, il Milan valuta diverse piste: spunta la soluzione interna!

Visto l’imminente addio di Ballo-Touré, il Milan sta valutando alcuni profili che potrebbero sostituirlo nel ruolo di riserva di Theo Hernandez.

Il terzino senegalese risulta infatti ad un passo dalla cessione. Attualmente, il Milan ha sul piatto le diverse offerte di Fulham e Bologna. Il calciatore, dal canto suo, non ha ancora espresso un’effettiva preferenza.

In attesa della scelta definitiva di Ballo-Touré, Furlani e Moncada non hanno alcuna intenzione di perdere tempo e, pertanto, sono già al lavoro alla ricerca di un nuovo terzino sinistro che possa permettere di far rifiatare il titolarissimo Theo Hernandez.

Ballo-Touré ad un passo dalla cessione: Florenzi come nuovo vice Theo?

In ottica liste Champions, la società rossonera punta ad ingaggiare un laterale formato all’interno di un settore giovanile italiano. A tal proposito, i due dirigenti avrebbero chiesto informazioni alla Juventus per Andrea Cambiaso e Luca Pellegrini, alla Fiorentina per Cristiano Biraghi, alla Cremonese per Emanuele Valeri e al Basilea per Riccardo Calafiori (ex Roma).

Eppure, nessuno tra questi nomi sembrerebbe aver convinto in modo unanime lo staff tecnico del Diavolo, al punto che potrebbe prendere quota nei prossimi giorni una sorprendente ipotesi interna, già attuata da Stefano Pioli in questa prima parte di raduno.

Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Bianchin per Gazzetta.it, il Milan potrebbe infatti confermare Alessandro Florenzi in quel ruolo. L’ex PSG e Roma lo ha già ricoperto nella gara contro la Lumezzane e, con molta probabilità, lo rifarà questa notte, in occasione della prima amichevole internazionale contro il Real Madrid.

Nel caso in cui dovessero sfumare le trattative sopracitate, chissà se tale soluzione non possa essere confermata anche per il resto della stagione.