VIDEO – Tonali lascia il Milan: avvistato prima di partire per l’Inghilterra

L’ufficialità è arrivata negli scorsi giorni. Adesso Sandro Tonali è pronto per la sua nuova avventura con il Newcastle. In partenza!

Il centrocampista del Milan è in partenza verso la sua nuova destinazione. In Inghilterra sono pronti ad attenderlo i nuovi compagni del Newcastle. Dopo la delusione Europeo Under-21, di cui Tonali ne è stato il capitano, è finalmente giunto il momento di abbandonare l’Italia.

Nuova avventura per Tonali: in partenza verso la Gran Bretagna!

Sandro Tonali è in partenza da Linate, destinazione Premier League in Gran Bretagna. Dopo tre stagioni con la maglia rossonera, il centrocampista è pronto per la sua nuova avventura. Il Milan ormai fa parte del passato, il Newcastle del futuro.

Il classe 2000 percepirà 8 milioni di euro con un bonus fino a 2 milioni a stagione. Il suo contratto durerà 6 anni. Il Milan, per la cessione, percepirà circa 80 milioni, bonus compresi. Tutto è definito, visite mediche compiute, non resta che prendere l’aereo e partire verso la nuova destinazione.

Tonali è proprio in questi momenti sull’aereo in direzione Gran Bretagna dove avrà finalmente inizio la sua prima avventura fuori dall’Italia. Il centrocampista è chiamato a dire la sua in Premier League, dominando nel suo ruolo e dando una mano alla squadra a raggiungere vette importanti in ambito nazionale ed internazionale. La sua avventura può avere finalmente inizio.

