Zoe Cristofoli, “semplicemente wow”: costume da sogno, fan in delirio (FOTO)

Che fisico per Zoe Cristofoli! Lady Theo Hernandez letteralmente fa impazzire i suoi follower con una foto in costume

Anche questa stagione tra i migliori in rosa, nonostante le percentuali realizzative siano diminuite rispetto agli anni scorsi, Theo Hernandez è uno dei pilastri di questo Milan e dei prossimi anni. Il club di Via Aldo Rossi non può fare a meno di lui. Negli anni, abbiamo assistito anche ad una notevole crescita mentale del calciatore, prima maggiormente soggetto ad ammonizioni futili. Tra i motivi di questa nuova stabilità mentale c’è anche la situazione familiare favorevole. Il terzino sinistro francese, dal 2019 è fidanzato con Zoe Cristofoli, e da poco più di un anno sono genitori del piccolo Theo jr, nato ad aprile scorso.

I due sono stati spesso al centro di gossip. Qualche tempo fa fece scandalo la notizia di una brusca frenata nella relazione, ma per fortuna le cose sono rientrate ed ora sono più sereni che mai. La modella veronese e il calciatore rossonero, in questi giorni, si stanno godendo le loro vacanze in Sardegna, a Porto Cervo, tra spiagge da sogno, mare cristallino e giornate in barca. Durante questi giorni di vacanza, la bella Zoe sta facendo impazzire i suoi follower con degli scatti mozzafiato, che mettono in mostra il suo fisico da sogno.

Zoe Cristofoli in formissima, gli scatti che hanno stupito il web

Complice anche la relazione con Theo, la popolarità della modella italiana è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Oggi infatti possiede uno dei profili Instagram più seguiti in Italia: ben 1,2 milioni di follower, con i quali Zoe interagisce quotidianamente con foto, storie, like e commenti. Di sicuro, durante questo periodo estivo, gli oltre un milione di fan non può che rimanere soddisfatto dai contenuti postati. Tante foto in costume o al mare, che mettono in mostra il suo fisico statuario, nonostante la recente gravidanza.

Nell’ultima foto postata indossa un particolare costume sul marrone, che esalta le sue forme e mette in risalto gli innumerevoli tatuaggi presenti sul suo corpo, altra grande passione della modella. Nei commenti i fan si sono congratulati per la condizione fisica. In molti invece hanno elogiato la descrizione della foto: “TUTTO CIÒ CHE NON MI RENDE FELICE? Lo lascio andare”. Una frase che ben rappresenta il suo stato d’animo attuale: vivere la vita senza troppi pensieri e mirando alla felicità, tutto il resto non ha importanza.