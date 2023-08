Milan, i tifosi possono esultare: rinnovo ad un passo per il top

Il Milan è pronto a rinnovare una delle sue stelle, per scacciare via tutte le voci riguardo la sua cessione.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Real Madrid prima di scegliere e portare in Spagna Kepa Arrizabalaga, avrebbe sondato il terreno per Mike Maignan, per sostituire l’infortunato Courtois. Questo è uno dei motivi secondo i quali il rinnovo del contratto del portiere francese, finora rimasto sul tavolo, è tornato d’attualità.

Cifre e durata del nuovo contratto di Maignan al Milan

Il Milan vuole tenersi stretto il suo portiere e per questo motivo sta lavorando al rinnovo del suo contratto. Quello attuale, da 2,8 milioni di euro netti a stagione di stipendio, scadrà il prossimo 30 giugno 2026.

L’obiettivo della dirigenza rossonera e per il quale si sta lavorando duramente in questi giorni, è un nuovo accordo quinquennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2028 e con un ingaggio praticamente raddoppiato rispetto a quello attuale.