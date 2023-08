Vista l’imminente cessione di Ballo-Touré al Werder Brema, il Milan si prepara all’assalto del nuovo terzino, che andrebbe a fare il vice di Théo Hernandez.

Il mercato del Milan non è terminato dopo l’acquisto di Musah. Infatti, i vertici rossoneri hanno in programma l’acquisto di un nuovo terzino per sostituire la probabile partenza di Ballo-Touré

Chi è il profilo a cui è interessato il Milan

La condizione fondamentale, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, è la cessione di Ballo-Touré al Werder Brema. Il club tedesco è pronto ad offrire per il senegalese la cifra di 4 milioni di euro, più 1 di bonus, con il Milan che sembra ben propenso ad accettare questa offerta.

Definita la cessione del terzino senegalese al Werder Brema, il club rossonero potrò nuovamente partire all’attacco ed il primo nome su cui puntare è quello di Calafiori, attualmente un calciatore del Basilea ed in passato cresciuto nelle giovanili della Roma.