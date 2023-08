A rischio per Bologna-Milan: può saltare la prima di campionato

Tra due settimane inizierà il campionato di Bologna e Milan che si sfideranno allo stadio Dall’Ara. Dall’infermeria di uno dei due club, però, destano preoccupazioni: un giocatore potrebbe non essere della partita.

Bologna–Milan sarà il posticipo del primo turno di Serie A in programma il 21 agosto alle 20:45 allo Stadio Dall’Ara. Attualmente le due squadre stanno svolgendo la fase conclusiva della preparazione proprio in vista di questa sfida. il Milan, dopo un primo test interno contro il Lumezzane, con una vittoria per 7-0, ha svolto la solita tournee americana. I test contro Real Madrid, Juventus e Barcellona, in termini di risultati, sono stati tutti negativi in quanto i rossoneri sono usciti sempre sconfitti, ma tanti segnali importanti per Pioli che saranno provati nelle ultime due amichevoli contro Monza (8 agosto alle 21) ed Etoile Sportive du Sahel il 12 agosto alle 15.

Il Bologna, invece, dopo la sfida nel ritiro di Valles contro il Palermo, terminata con 2-2, si è disimpegnato contro tre squadre di alto livello, ovvero Monaco, Utrecht e Az Alkmaar. Solo contro i secondi è arrivata una vittoria, mentre nelle altre due sfide sono terminate con esito negativo, ma si son viste buone cose nella squadra di Thiago Motta che esige buone dei nuovi acquisti, oltre a risolvere i casi Orsolini e Barrow in uscita. A questa situazione non ottimale, si aggiunge anche un grave infortunio di un giocatore chiave che potrebbe saltare la prima giornata di campionato.

Bologna, emergenza difesa: Lucumí è out

In occasione dell’ultima amichevole contro l’AZ Alkmaar, persa per 1-0, al Bologna, oltre alla beffa della sconfitta, è arrivato anche un danno abbastanza importante. Dopo il gol subito al minuto 48, quattro giri d’orologio dopo il difensore Jhon Lucumí si accascia improvvisamente a terra. Si tocca la caviglia destra e non può più continuare la sfida. Per il 25enne colombiano, arrivato lo scorso anno in Emilia dal Genk, quell’infortunio corrisponde ad un trauma distorsivo e le sue condizioni sono abbastanza preoccupanti. Lo staff medico del Bologna proverà a rimetterlo a disposizione di Thiago Motta nel minor tempo possibile, ma è già certo che salterà la sfida di Coppa Italia dell’11 agosto contro il Cesena.

In forte dubbio anche la sua presenza per l’apertura di campionato contro il Milan. Una perdita importante per Thiago Motta visto che il colombiano è l’elemento cardine della difesa bolognese e l’inizio del campionato senza di lui potrebbe risultare molto più complicato. Non un buon inizio per i felsinei.