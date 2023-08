Accordo col Monza per Colombo: Taremi blocca l’affare?

Arrivano aggiornamenti in merito alle trattative portate avanti dal Milan in queste ore: la cessione di Colombo e l’eventuale arrivo di Taremi.

Come raccontato in questi ultimi giorni, il club rossonero sta cercando di regalare un attaccante a Stefano Pioli come ultimo innesto, il decimo di questa campagna acquisti estiva.

Il nome sul piatto è sempre quello di Mehdi Taremi, classe 1992 in forze al Porto. Dal suo approdo a Milano, dipenderebbe anche la buona riuscita di un’altra operazione di mercato, ovvero il prestito di Lorenzo Colombo al Monza. Uno di loro due, infatti, dovrà necessariamente occupare il terzo slot nel ruolo di punta nelle gerarchie del tecnico rossonero, insieme a Giroud e Okafor.

Colombo non parte per Roma con il resto del gruppo, il Milan aspetta Taremi: le ultime

Ieri sera, però, si è presentato un brusco rallentamento nelle trattative con il centravanti iraniano, a causa di alcune divergenze sulle commissioni di alcuni agenti e sull’ingaggio percepito in rossonero. Pertanto, attualmente, tale stallo rischia di compromettere la cessione dell’ex attaccante del Lecce.

Lo scenario sembrerebbe confermato dalle ultime indiscrezioni riportate da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport 24. Come spiegato dal noto giornalista, presente in questi minuti all’Aeroporto di Milano Malpensa per la partenza dei rossoneri in direzione Roma, Lorenzo Colombo non era sul bus con il resto del gruppo in questi minuti e, dunque, al momento non è convocato per la trasferta di domani all’Olimpico.

L’accordo col Monza è confermato, ma risulta attualmente in stand-by. Il Diavolo, così come l’attaccante classe 2002, aspetta infatti ulteriori sviluppi dalle negoziazioni con il Porto e l’entourage di Taremi. In caso di esito positivo e di confermato arrivo dell’iraniano, a quel punto l’affare con il club brianzolo si sbloccherebbe. Viceversa, in caso di esito negativo, Colombo raggiungerebbe a Roma i suoi compagni e, di conseguenza, sarebbe a disposizione di Pioli per il big match contro i giallorossi.