“Accordo con il nuovo attaccante”: ultim’ora dalla Francia sul Milan

La società rossonera, in quest’ultima settimana di mercato, proverà a piazzare gli ultimi colpi di mercato sia in entrata che in uscita.

Nonostante la stagione del Milan sia ufficialmente iniziata, la società rossonera non ha intenzione di fermare il proprio mercato a 8 giorni dal termine. Le porte del calciomercato estivo si chiuderanno definitivamente il 31 agosto e, prima della chiusura, il Milan è intenzionato a piazzare ancora qualche colpo sia in entrata che in uscita. Gli 8 nuovi innesti, ai quali si è aggiunto proprio ieri il nono, che porta il nome di Marco Pellegrino, sembrano non bastare all’allenatore rossonero Stefano Pioli, che per completare la propria rosa avrebbe chiesto un ulteriore attaccante.

Intanto, mentre la società è alle prese con le ultime trattativa, il Campionato del Milan è iniziato nel migliore dei modi: i rossoneri sono scesi in campo lunedì 21 agosto contro il Bologna, al Dall’Ara, e hanno portato a casa i primi 3 punti della stagione. I rossoneri si sono portati all’intervallo con il doppio vantaggio siglato Giroud-Pulisic, per poi controllare il resto della gara e placare le avanzate della squadra allenata da Thiago Motta. Siamo solo all’inizio della stagione, ma anche il Milan può essere una di quelle squadre possibili per la vittoria dello Scudetto, che varrebbe la seconda stella.

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera non si ferma

Oltre ai colpi in entrata, il Milan si è mosso e continua a muoversi sul fronte delle uscite: fondamentale era piazzare quei giocatori che non rientrano nei piani dell’allenatore, che andrebbero ad accrescere solamente il numero di calciatori presenti in rosa.

Nonostante l’ottimo mercato estivo, il trio Furlani-Moncada-D’Ottavio non ha intenzione di fermarsi, perché entro la fine del Campionato vorrebbe portare a Milano un nuovo attaccante, vice Giroud. Il francese, anche nella prima giornata di Campionato, ha dimostrato di essere ancora in gran forma nonostante l’età, ma quello che è certo è che non può coprire un reparto da solo per una stagione intera, con anche la Champions da giocare.

Tanti i nomi messi sul piatto alla dirigenza rossonera, ma nelle ultime ore si è fatta sempre più continua la voce di un possibile interessamento verso un obiettivo dei cugini nerazzurri: Mehdi Taremi.

L’attaccante iraniano, accostato anche all’Inter, nelle ultime ore è stato avvicinato anche al Milan: come riportato da RMC, l’attaccante del Porto avrebbe già trovato l’accordo con il Milan per un contratto quadriennale. La situazione è certamente da monitorare, ma il Milan vorrebbe abbassare la cifra del cartellino: attualmente il Porto chiede 30 milioni.