Accordo e niente Milan: futuro in Francia

Il Milan inizierà la stagione 2023/24 affrontando il Bologna, ma sul mercato è sfumato un colpo riguardante un giocatore seguito seppur da lontano: ecco le ultime novità.

Il Milan sta continuando a svolgere il programma pensato da Stefano Pioli in vista della stagione 2023/24 che inizierà ufficialmente per i rossoneri lunedì 21 agosto contro il Bologna di Thiago Motta. L’obiettivo stagionale, oltre a quello di riconquistare la qualificazione in Champions League, è ottenere la seconda stella con la vittoria dello scudetto. Nel frattempo, però, sul mercato arrivano novità che riguardano indirettamente anche il club rossonero.

Il Milan si è mosso parecchio in questa sessione estiva sul mercato, complice specialmente la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Ricca cessione che ha fruttato al club 80 milioni di euro. Così sono stati tanti gli innesti entrati a far parte del gruppo per la nuova stagione tra Serie A e coppe.

Tra questi però non è arrivato anche Wilfried Singo, esterno del Torino che il Milan ha seguito da vicino anche senza mai affondare davvero il colpo per lui. Il futuro del giocatore, cresciuto in Serie A, sarà in Francia. Le novità.

Calciomercato Milan, niente Singo: lascia il Torino ma va in Francia. I dettagli sul club in cui approderà

Wilfried Singo, terzino destro del Torino, è stato a lungo seguito dal Milan e non solo. Diverse sono state infatti le squadre di Serie A che hanno mostrato interesse per il giocatore granata. Tanto che a un certo punto sembrava poter nascere un derby di mercato con l’Inter. Ma nessuna squadra poi ha compiuto la mossa decisiva. Tanto che l’ivoriano è a un passo dal Monaco.

Il Milan, come detto, con Giorgio Furlani l’ha seguito per diverse settimane. Ma non è mai stata imbastita una trattativa vera e propria con il Torino. Il giornalista di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio, ha perciò riferito che il giocatore è ormai a un passo dal Monaco, unico club ad aver affondato davvero il colpo. Tutto fatto perciò per il trasferimento in Francia. L’accordo con il Torino è stato trovato per una cifra di circa 10 milioni di euro.