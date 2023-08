Addio Milan ma resta in Italia: pista caldissima

Il Milan, dopo i numerosi acquisti, è pronto a fare cassa vendendo giocatori che attualmente hanno scarso minutaggio. Uno di questi potrebbe cambiare maglia, pur restando in Italia.

Nelle prime settimane di calciomercato, il Milan è stata una delle squadre più attive dell’intero campionato di Serie A. L’addio di Sandro Tonali al Newcastle per circa 70 milioni di euro ha rinforzato le casse dei rossoneri che hanno prelevato ben 7 giocatori, in attesa di due nuovi difensori ed un altro centrocampista.

Prima di compiere questi movimenti, però, è necessario anche vendere. I motivi sono molteplici: in primis rientra una questione finanziaria, in quanto sono stati spesi ben 90 milioni e tutti i nuovi arrivi hanno fatto lievitare, e non poco, il monte ingaggi. In aggiunta, 33 componenti per una Prima squadra sono tantissimi e, prima di aggiungere nuove pedine, il Milan dovrà prima di tutto sfoltire. Una terza motivazione, legata alla precedente, è proprio legato al malcontento di alcuni giocatori, alcuni di questi protagonisti delle recenti stagioni, che attualmente vedrebbero il campo con il lumicino. Di conseguenza, la cessione risulta la soluzione migliore.

Messias vuole giocare: due squadre su di lui

Junior Messias è attualmente uno dei giocatori che potrebbe avere pochissimo spazio in vista della prossima stagione. Un presagio che già si era notato la scorsa stagione con solo 19 partite da titolare in Serie A per uno dei tanti protagonisti della conquista dello Scudetto avvenuto nella stagione 2021/22. Il duttile centrocampista, che può fare sia la mezz’ala, sia l’ala destra d’attacco sia la seconda punta, trova una vasta concorrenza in tutti questi reparti i quali sono stati estremamente rinforzati. I vari Pulisc, Chukwueze, Romeo, Musah, Loftus-Cheeck e Reijnders partono tutti davanti al 32enne che sta valutando diverse opzioni per avere maggior minutaggio.

La soluzione prediletta dal ragazzo sarebbe restare in Italia. Il Torino è molto interessato al giocatore, in quanto andrebbe a ricoprire quella casella sulla trequarti che attualmente è rimasta scoperta dopo il mancato riscatto di Aleksey Miranchuk. Inoltre, Messias è molto apprezzato da Ivan Juric proprio per la sua estrema duttilità e propensione al sacrifico. Il gradimento c’è, ma attualmente sono stati fatti solo sondaggi dal club granata che potrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni.

Un’altra squadra, che ha anche recapitato un’offerta sia al Milan che al giocatore, è stato il Besiktas. Il club turco, dopo la trattativa con i rossoneri per Rebic, erano fiduciosi di acquistare anche il brasiliano. Le lusinghe all’ex Crotone, però, sono state respinte al mittente. Messias, infatti, non si sentirebbe pronto a cambiare paese e campionato, prediligendo magari la permanenza in Italia.