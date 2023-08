Addio Milan, scelto il sostituto: gioca in Serie A

Non solo in entrata, il Milan si mostra attivo anche per quanto riguarda il mercato in uscita.

La società rossonera è pronta a formalizzare una nuova cessione. Il mercato estivo si anima con un intrigante triangolo tra Milano, Istanbul e Bologna, con il centrocampista Rade Krunic al centro delle attenzioni. Il centrocampista bosniaco sembra essere prossimo dal mettere fine alla sua avventura al Milan.

Proprio per questo, la società rossonera si sarebbe già attivata, mettendosi alla ricerca di un degno sostituto da mettere nelle mani di mister Stefano Pioli. Per il dopo Krunic, il club lombardo starebbe guadando in casa del Bologna.

Destinazione Turchia per Krunic, il Milan ha individuato il sostituto

Il centrocampista bosniaco Rade Krunic continua ad essere fortemente corteggiato dal Fenerbahce. Dopo il no del Milan alla prima offerta, ritenuta bassa, il club turco in queste ore avrebbe formulato una nuova proposta, mettendo sul tavolo 13 milioni di euro. Tuttavia, sembra che il Milan non sia ancora soddisfatto a pieno dell’offerta. L’Amministratore Delegato Furlani vorrebbe qualcosina in più per lasciar partire il proprio centrocampista. Questo prezzo potrebbe essere cruciale per decidere le sorti del giocatore, che sembra essere fortemente determinato a vestire la maglia del club turco, con un accordo già raggiunto tra le due parti.

Il club turco si prepara a presentare una nuova offerta per soddisfare le richieste del Milan. Il centrocampista bosniaco ha già espresso il suo desiderio di trasferirsi in Turchia, e l’accordo già raggiunto con il Fenerbahce potrebbe rappresentare un punto di svolta nelle trattative. L’importo richiesto dal Milan sembra essere un punto cruciale delle trattative, e la prossima offerta del Fenerbahce potrebbe definire il destino di Krunic per la prossima stagione. Resta da vedere se il club turco sarà disposto ad alzare l’offerta per soddisfare le richieste del Milan e portare a termine la trattativa.

Parallelamente, il Milan considera una possibile alternativa nel centrocampista argentino Nico Dominguez, che attualmente è in forza al Bologna. Dominguez ha mostrato il desiderio di giocare in competizioni europee, e il Milan sembra essere una destinazione ideale per lui. Tuttavia, il Bologna richiede una somma considerevole, 15 milioni di euro, per lasciar partire il giovane talento. Il calciatore uruguaiano è il primo nome per rinforzare il centrocampo di Stefano Pioli. Il Milan proverà a trovare un punti di incontro col Bologna per mettere a segno l’ennesimo colpo di mercato.