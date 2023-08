Affare Lukaku, colpo di scena: cambia il futuro del belga

La notizia arriva dall’Inghilterra e il Chelsea ha pronta la soluzione per Romelu Lukaku ed il suo futuro, cosa cambia ora.

Gli ultimi mesi di Romelu Lukaku non sono stati dei migliori. Dai rapporti deteriorati col tempo con l’Inter per via dell’occulta trattativa con la Juventus quando era promesso ai nerazzurri, alla ormai inutile presenza al Chelsea, l’attaccante belga corre il rischio di rimanere proprio al Chelsea fuori da ogni progetto se altri club non si fanno avanti per lui. Difatti la notizia che arriva oggi dall’Inghilterra apre a nuovi scenari dato che il club inglese fino ad adesso ha sempre cercato di cederlo a titolo definitivo ma ad oggi il belga invece può partire, ma in prestito.

Lukaku via dal Chelsea in prestito, la situazione

La notizia è stata lanciata dal famoso sito sportivo inglese The Athletic.

Il Chelsea in queste ultime ore ha fatto sapere agli altri club che l’attaccante belga può partire, ma in prestito. Sono due le opzioni messe sul tavolo dal club londinese. La prima opzione sarebbe un prestito con obbligo di riscatto oppure come seconda opzione un prestito secco molto oneroso.

Tracciate quindi le linee da parte del Chelsea ora la palla passa ai vari club interessati e al giocatore. Su di lui ancora vivo l’interesse della Juventus, nelle ultime ore si è presentata anche la Roma dove pare ci sia anche l’interesse del giocatore come meta preferenziale data la presenza di Mourinho, suo ex allenatore al Manchester Utd. Rimangono sempre fissi gli occhi dall’Arabia Saudita per ottenere il belga e rimane ad osservare anche il Milan che potrebbe valutare l’opzione dato che si tratta di un prestito come forma contrattuale, opzione che il Milan preferirebbe, ad oggi, per l’attacco.