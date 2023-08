Arrivato da poco, si trasferirà in Inghilterra: cessione in prestito per il Milan

Il calciatore era arrivato durante la scorsa sessione di calciomercato, ma è già pronto a dire addio. L’Inghilterra lo aspetta in prestito!

Negli ultimi giorni il Milan si sta occupando principalmente delle uscite piuttosto che delle entrate. Yunus Musah è il nuovo acquisto per il centrocampo atteso a Milano, ma la società è concentrata principalmente nel vendere per fare cassa.

Tra i sicuri partenti c’è il nome del calciatore preso lo scorso gennaio 2023 dai paraguayani del Guaranì. Il colombiano non ha collezionato alcuna presenza ufficiale con la divisa rossonera e non ha neppure messo piede 1 minuto in campo nelle amichevoli estive. Pioli non lo ha convocato per la tournée negli Stati Uniti ed adesso è completamente fuori dal progetto. Strada aperta per lui per un prestito in Inghilterra.

Vasquez in uscita dal Milan

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, noto giornalista sportivo di Relevo, ci sarebbe l’accordo per il trasferimento di Devis Vasquez in Inghilterra. Ad attenderlo ci sarà lo Sheffield Wednesday, militante nella seconda categoria inglese.

La formula è quella del prestito secco, senza alcun diritto di riscatto per il club inglese. Il 25enne colombiano ora dovrà farsi valere per cercare di avere una chance nel futuro dei rossoneri o perlomeno essere venduto ad una cifra ritenibile importante dalla società. Lo Sheffield Wednesday al momento ha solamente un portiere in organico e l’arrivo di Vasquez farà sicuramente bene alla causa del club.