Bologna-Milan, annuncio di Thiago Motta in conferenza: su Barrow e Orsolini

In vista della prima di campionato tra Bologna Milan, c’è stato l’intervento di Thiago Motta in conferenza stampa. L’annuncio su Barrow e Orsolini

A chiudere il primo turno di Serie A, sarà il Monday Night match tra Bologna e Milan al Dall’Ara. Un incontro che servirà per chiarire le idee dei due allenatori che hanno visto entrambi cambiare le proprie rose.

I rossoneri infatti sono stati i protagonisti di questo mercato, aggiungendo parecchi innesti alla squadra e rinunciando a gente come Tonali.

Anche il Bologna però ha rinunciato al suo uomo immagine, Marko Arnautović, tornato all’Inter dopo tredici anni.

Bologna Milan: la conferenza stampa di Thiago Motta

L’ex centrocampista nerazzurro, ha rilasciato la classica dichiarazione alla vigilia della partita. Il tecnico è intervenuto sulla questione mercato e la situazione di alcuni suoi giocatori.

Per avere una rosa completa servono ancora quattro o cinque giocatori –ha detto Motta – Dominguez sta bene e anche Lucumi. Orsolini sta recuperando ma non è al top. Barrow non ci sarà.

Secondo quanto detto durante l’intervista dall’allenatore del Bologna, Zirkzee ha un grande potenziale e quest’anno farà sicuramente meglio. L’italo brasiliano ha espresso anche la propria gioia nell’avere con sé avere Fabbian.

Infine, Motta ha concluso che solo lunedì deciderà chi farà giocare tra Corazza o Lykogiannis. L’italiano si è mostrato bravo sin da subito nella fase di non possesso, a discapito di quella di possesso in cui dovrà migliorarsi.