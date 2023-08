Bologna-Milan, Pulisic o Chukwueze? Le probabili formazioni dell’esordio in A

Sabato inizia ufficialmente la Serie A 2023-24. L’esordio dei rossoneri in campionato sarà lunedì al Dall’Ara con il Bologna. Le probabili!

La prima giornata di campionato inizierà già da questo sabato, ma i rossoneri dovranno attendere il posticipo di lunedì sera per scendere in campo. Il Milan incontrerà il Bologna alle ore 20.45 del 21 agosto allo stadio Renato dall’Ara, fuori casa. Il match sarà visibile sul sito streaming di DAZN.

Durante tutto il pre-campionato mister Pioli ha rodato il nuovo modulo che con ogni probabilità farà l’esordio ufficiale nel primo match di campionato. I rossoneri confermeranno il 4-3-3 almeno per questa prima partita, ma con ogni probabilità sarà il modulo utilizzato durante il resto della stagione. Le probabili formazioni della sfida!

Dubbi sulla fascia destra per Pioli, chi gioca?

Il Bologna scenderà in campo con il solito 4-2-3-1 di Thiago Motta. Solito Skorupski tra i pali con una difesa a 4 formata da Corazza e Posch sulle fasce, il neo acquisto Beukema e Lucumi al centro. Aebischer e Dominguez formeranno la mediana con Orsolini, Ferguson e Ndoye sulla trequarti. Dubbio Orsolini al rientro da un infortunio, Moro allertato. In attacco, data la partenza di Arnautovic, dovrebbe partire dal 1′ Zirkzee.

Mister Pioli dovrebbe lanciare nuovamente il 4-3-3 che lo ha accompagnato per tutto il pre-campionato. Maignan sicuro del posto in porta. Sulla sinistra agirà Theo con Tomori e Thiaw centrali. Ballottaggio aperto a destra tra Kalulu e Calabria con il primo leggermente in vantaggio.

Centrocampo a 3 formato dai soliti, ormai rodati in amichevole, Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders. In attacco Leao e Giroud sono sicuri del posto. Sfida apertissima per l’ultimo posto in attacco tra Christian Pulisic e Samuel Chukwueze con il primo leggermente favorito. Stefano Pioli potrebbe concedere ad entrambi un tempo di gioco per ottimizzare le qualità dei due.

Milan (4-3-3) 16 Maignan; 20 Kalulu, 28 Thiaw, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Loftus Cheek, 33 Krunic, 14 Reijnders; 11 Pulisic, 9 Giroud, 10 Rafael Leao.

Bologna (4-2-3-1) 28 Skorupski; 3 Posch, 26 Lucumí, 31 Beukema, 16 Corazza; 8 Dominguez, 20 Aebischer; 7 Orsolini, 19 Ferguson, Ndoye; 9 Zirkzee