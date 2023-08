Bologna-Milan 0-2, buona la prima: Pulisic è già un fattore

I rossoneri hanno conquistato la prima vittoria in campionato grazie ad un’ottima prestazione che ha messo in luce tutta la qualità dei nuovi acquisti.

Il Milan – chiamato subito a convincere dopo i tanti cambiamenti avvenuti in questa sessione di mercato – ha subito dato una grande dimostrazione di forza. Gli uomini guidati da Stefano Pioli, infatti, hanno battuto per 0-2 il Bologna, nella trasferta ostica del Dall’Ara.

Quella di ieri sera, è stata una partita mai messa in discussione, grazie ad uno schieramento proiettato per andare a fare gol subito nei primi minuti di gioco. Il fattore che ha maggiormente stupito in positivo, però, è stata la condizione fisica del nuovi arrivati Pulisic, Loftus-Cheek e Reijnders. In particolare – l’esterno americano – ha messo in mostra una prestazione d’autore, impreziosita da un eurogol da fuori area.

Pulisic si è già preso il Milan, Reijnders un fattore

Pulisic, alla sua prima partita in Serie A, non ha deluso le aspettative. Infatti, il calciatore ex Chelsea, è stato senza alcun dubbio il migliore in campo. Strappi con la palla tra i piedi, lanci millimetrici ed un gol d’autore: questo è il biglietto da visita lasciato dall’esterno americano ai tifosi del Milan.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, Reijnders e Loftus-Cheek hanno già dato dimostrazioni molto importanti. I due nuovi arrivati, infatti, hanno interpretato al meglio quanto chiesto da Stefano Pioli. L’inglese ha messo in mostra tutti i suoi muscoli e la sua abilità nel recuperare il pallone; l’olandese, invece, oltre che l’assist per il gol dello 0-1 di Giroud, ha fatto tante piccole cose di importanza vitale per la squadra.

Insomma, una partita non può sicuramente considerarsi sufficiente per dare delle valutazioni approfondite, però sono arrivati dei messaggi molto importanti. Il Milan ha grande voglia di svolgere una stagione da protagonista in campionato e in Champions.