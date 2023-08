Bologna-Milan, triplo esordio in campionato: Pioli può schierarli titolari

Si avvicina l’esordio in campionato, Pioli deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione: pronti al debutto tre nuovi acquisti.

Nella giornata di domani il Milan scenderà in campo allo stadio Renato Dall’Ara in occasione del match con il Bologna per concludere il primo turno del campionato di Serie A. Stefano Pioli e i suoi uomini hanno l’obbligo di partire con il piede sull’acceleratore, cercando di indirizzare sin da subito il cammino del club verso la conquista della tanto attesa seconda stella.

Ma non sarà facile, perchè sul proprio cammino incombe già una delle prime rivelazioni della scorsa stagione. Thiago Motta è pronto a continuare il suo lavoro dopo l’ottima annata disputata, ora l’obiettivo Europa non sembra così irraggiungibile.

Bologna-Milan si avvicina, le scelte di Pioli: subito titolari Reijnders, Pulisic e Loftus-Cheek

In vista dell’esordio in campionato, Sky Sport ha pubblicato quelle che potranno essere le probabili scelte dei due allenatori in vista del fischio d’inizio della sfida, previsto domani alle 20:45. Di seguito le ultime indicazioni da Casteldebole e Milanello.

Il club rossoblù dovrebbe affidarsi a Posch, Lucumì, Beukema e Lykogiannis per difendere i pali dell’esperto Skorupski. Aebischer e Ferguson agiranno ai lati del regista Dominguez (obiettivo di mercato del Milan), mentre in attacco spazio al nuovo arrivato Ndoye con Zirkzee e Nikola Moro.

Stefano Pioli, invece, dovrebbe potersi affidare al miglior 11 possibile schierabile con Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori e Theo che guideranno la difesa. A centrocampo subito dentro due nuovi acquisti ai lati di Krunic: si tratta di Loftus-Cheek e Reijnders. In attacco invece ci sarà Pulisic (e non Chukwueze) assieme a Giroud e Rafa Leao.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Lukumi, Beukema, Lykogiannis; Ferguson, Dominguez, Aebischer; Moro, Zirkzee, Ndoye. All. Thiago Motta

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli