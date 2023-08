Brahim Diaz lascia subito il Real: ha già detto sì

Brahim Diaz, notizia clamorosa: dopo il ritorno al Real, il giocatore sarebbe già pronto al trasferimento. Ha già detto sì.

Brahim Diaz è stato uno dei punti fermi del Milan di Pioli nelle ultime stagioni. In rossonero lo spagnolo si è tolto non poche soddisfazioni. In primis lo scudetto, di cui fu gran protagonista. Un’esperienza da novantuno presenze e tredici reti per lui nella Milano rossonera, lasciata a malincuore nel corso di questa torrida estate di calciomercato.

Dopo il triennio rossonero, Diaz è tornato al Real Madrid, con la speranza di ritagliarsi finalmente un ruolo da protagonista in divisa blanca. Tuttavia le notizie che arrivano dalla Spagna non sono incoraggianti, tutt’altro. E lasciano capire che Madrid per Brahim potrebbe essere terra amara.

Brahim Diaz-Real subito addio? Il giocatore apre al trasferimento

Dalla Spagna sono sicuri: Brahim Diaz è pronto a chiedere il trasferimento. Lo riporta l’iberico Diarogol, secondo cui tra il calciatore di Malaga e Carlo Ancelotti non sarebbe sbocciato il feeling giusto. Lo dicono i numeri ed i dati della preparazione pre-stagionale, in cui Diaz è stato usato col contagocce dal tecnico di Reggiolo, lasciando presagire che per lui lo spazio in casa Real sarà ridotto. Da qui il pensiero di Diaz: trasferirsi altrove.

Intanto i numeri sono eloquenti: su 360 minuti disponibili, Diaz ha giocato appena 93 minuti, ovverosia il 25% del totale. Né l’infortunio di Arda Guler ha migliorato le cose: gli spazi sono rimasti gli stessi. Ancelotti lo vede poco e le speranze di maggiori minuti si affievoliscono. Oltretutto il Real tenterà fino alla fine di acquistare Kylian Mbappé, il cui arrivo ridurrebbe ancor di più gli spazi.

Sono tanti piccoli dettagli che hanno portato Diaz ad una serie di riflessioni articolate. Sarebbe clamoroso, è vero, ma una cessione anche in prestito – di nuovo – non è affatto da escludere. Sono ore di pensieri per lo spagnolo.

Quel che è certo che Brahim Diaz non attenderà di vivere una stagione relegato ai margini della rosa. Ed è disposto ad attendere sì, ma non oltre il mercato di gennaio. Mancano due settimane alla chiusura della finestra estiva, troppo poco il tempo per trovare un’altra destinazione.

Ma a gennaio il discorso sarebbe diverso. Pertanto o in questi mesi sboccia il feeling con Ancelotti – tra l’altro all’ultimo atto sulla panchina del Real – oppure Diaz lascerà in inverno per trovare un’altra squadra. Su di lui comunque si registra già l’attenzione dell’Arsenal di Arteta, che stravede per le sue qualità.