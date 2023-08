Buon test per il Milan: 4-0 contro l’Étoile du Sahel

È da poco terminata l’amichevole tra Milan e Étoile du Sahel, conclusasi con il risultato di 4-0. Il match si è svolto a Milanello, dove la compagine tunisina è arrivata per giocare il match.

La partita disputata dal Milan non era di grande livello, si è trattato più di una buona sgambata per i giocatori rossoneri. I ritmi sono stati bassi ed è stata un’occasione per provare nuovi schemi e posizioni per mister Stefano Pioli.

Il giocatore più in risalto è sicuramente stato Loftus-Cheek, autore di una tripletta. A completare il tabellino dei marcatori per il 4-0 finale Giroud, che ha segnato un calcio di rigore. Si è fatto notare anche Pulisic, autore di due assist.

Domani ultima amichevole, poi il via alla stagione del Milan

Quella di oggi è stata la penultima amichevole del prestagione del Milan. Domani si terrà l’ultimo match amichevole, contro il Novara, dopodiché arriverà l’esordio stagionale in Serie A, giorno 21 agosto alle 20:45, contro il Bologna.