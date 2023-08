Calciomercato Milan, alla ricerca di un vice-Theo: le possibili soluzioni

I rossoneri sono alla ricerca di un terzino sinistro per completare la rosa. Ballo-Touré è in uscita e serve un vice-Theo. I nomi sul tavolo!

La società ha bisogno di compiere alcune uscite prima di lavorare alle ultime entrate per completare la rosa. I nomi di Caldara, Origi, Saelemaekers e Ballo-Tourè lavorano a parte e restano sul mercato in attesa di soluzioni concrete per le loro cessioni. I rossoneri continuano a monitorare le varie situazioni di mercato alla ricerca di opportunità.

Sondato il terreno per un difensore centrale che faccia il sostituto all’occorrenza. Pellegrino sembrerebbe il nome più probabile, ma su di lui c’è molta concorrenza dall’Italia. Serve una punta per far rifiatare Giroud e sono state chieste informazioni alla Juventus per Kean, ma secco no dei bianconeri con le formule richieste dal Milan. Sempre vivo il tema di vice-Theo Hernandez con l’uscita di Ballo-Tourè sempre più prossima.

Quale la soluzione migliore? Pioli e la società valutano

Il tema terzino sinistro sarà uno degli argomenti centrali delle ultime settimane di mercato dei rossoneri. Nel mirino è finito da tempo Riccardo Calafiori, terzino sinistro italiano del Basilea cresciuto nelle giovanili della Roma. Nella scorsa stagione è stato uno dei migliori del club e si è distinto anche in ambito europeo con il club svizzero.

La trattativa per portare il classe 2002 a Milano è al momento bloccata. Ballo-Tourè, ad oggi, non è ancora stato ceduto e l’accelerazione per il terzino del Basilea potrebbe arrivare solamente con la cessione ufficiale del senegalese. I rossoneri non si sono lasciati cogliere impreparati ed hanno già considerato le possibili soluzioni interne.

Il giovanissimo Davide Bartesaghi, classe 2005, arriverebbe dalla primavera e scalerebbe in fretta le gerarchie conquistando il ruolo di vice-Theo. Per lui nemmeno un minuto in partite ufficiali con la prima squadra, ma ha già acquisito esperienza in questo pre-campionato giocando anche dal 1′. Le potenzialità ci sono tutte e spetterebbe solamente a lui metterle in mostra.

La seconda soluzione interna sarebbe quella di Alessandro Florenzi. Il 32enne in carriera ha rivestito solamente 5 volte in carriera il ruolo di terzino sinistro, ma ben altre 19 volte in totale il ruolo di esterno o ala sinistra. L’ex Roma si è da sempre adattato nei ruoli più disparati del campo e, grazie anche alle sue doti con entrambi i piedi, potrebbe senza dubbio rivestire il ruolo in caso di necessità.

Mister Pioli si è già portato avanti con il lavoro provando sia Florenzi che Bartesaghi nel ruolo di vice-Theo durante le amichevoli pre-campionato. Se non dovessero arrivare rinforzi dal mercato queste due soluzioni potrebbero essere prese in considerazione seriamente durante il resto della stagione.