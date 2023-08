Il calciatore rossonero sarebbe ad un passo dall’addio, fissate domani le visite mediche per l’attaccante che sembrerebbe intenzionato a lasciare il Milan.

Dopo aver messo a segno ben 8 colpi in entrata dimostrando tutta l’ambizione del club, la dirigenza rossonera è al lavoro per sfoltire la rosa di alcuni esuberi, cioè quei calciatori che non rientrano nel progetto tecnico del Milan e che quindi dovranno trovare minutaggio altrove poiché hanno palesato, soprattutto nella scorsa stagione, la loro incongruenza con lo status del Diavolo che da questa stagione vuole tornare vincente.

La neo-dirigenza rossonera è al lavoro per permettere al tecnico di lavorare al meglio per conseguire gli obiettivi che la proprietà si è prefissata per i prossimi anni e dopo aver monopolizzato il mercato in entrata in Italia ma anche in tutta Europa ora è la volta di cedere alcuni calciatori.

Accordo trovato, lascia Milanello

Il prossimo anno sarà fondamentale per la squadra allenata da Stefano Pioli che, dopo aver acciuffato il quarto posto solo per demeriti altrui, ora dovrà mettersi a lavoro per ricostruire quella squadra e quell’entusiasmo che hanno permesso ai tifosi di festeggiare un insperato scudetto nel giugno del 2022; non sarà facile ma la proprietà ci ha messo il suo e ora la palla passa all’allenatore che ha già dimostrato in passato di essere un ottimo tecnico. I tanti arrivi comportano però inevitabilmente anche alcuni sacrifici: alcuni dei protagonisti dello Scudetto di due anni fa sono stati così messi sul mercato per essere rimpiazzati da calciatori più freschi.

Tra i tanti nomi in lizza per i possibili partenti c’è, o meglio c’era, anche quello del brasiliano Junior Messias che nell’ultima stagione ha manifestato alcuni limiti evidenti che più di una volta hanno messo in difficoltà il tecnico ma più in generale tutta la squadra rossonera,. I recenti arrivi di Pulisic e Chukwueze chiudono definitivamente le porte alle sue chance di essere titolare fra i rossoneri e gli hanno imposto di cercarsi una nuova squadra.

Nelle ultime settimane la sua cessione è stato un tema centrale e a tal proposito Sky Sport riporta novità: sembrerebbe ad un passo l’addio di Junior Messias al Milan, il Diavolo avrebbe trovato un accordo con il Genoa per un prestito con diritto di riscatto. Il Grifone ha superato il Torino, che era interessato al giocatore, definendo quasi del tutto l’operazione, il brasiliano domani sarà a Genova per le visite mediche.