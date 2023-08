Calciomercato Milan, non rientra nei piani di Pioli: novità sul futuro

Doveva essere una delle scommesse vincenti dello scorso calciomercato, ma i fatti non sono andati nel verso giusto: il centrocampista è pronto a lasciare il Milan.

Dopo Juventus e Inter, anche il Milan ha fatto rientro in Italia: la squadra di Stefano Pioli ha proseguito la propria preparazione negli States, in vista dell’inizio del nuovo Campionato di Serie A, quando il Milan affronterà al Dall’Ara il Bologna di Thiago Motta.

La squadra rossonera, nella tournée in America, ha affrontato Juventus, Real Madrid e Barcellona, in 3 amichevoli di tutto rispetto: purtroppo per Pioli, sono arrivate 3 sconfitte, ma non si può dire che la squadra rossonera ha fatto male. Con i tanti acquisti di questo calciomercato, l’allenatore rossonero dovrà ripristinare l’equilibrio della squadra, per provare a conquistare la seconda stella.

Calciomercato Milan, il punto sui rossoneri

Con l’inizio della nuova stagione, il Milan dovrà ritrovare la giusta stabilità: un cambio notevole è avvenuto all’interno della società, con gli addii di Maldini e Massara; a fine stagione, poi, aveva lasciato la squadra uno come Zlatan Ibrahimovic, che sicuramente aveva un grosso impatto nello spogliatoio rossonero. E poi la cessione boom, che tutti non si aspettavano, quella di Tonali al Newcastle.

Nonostante questo mezzo terremoto, la nuova società sta regalando ai propri tifosi nuovi innesti, per aumentare il livello tecnico della rosa: prima Loftus-Cheek, poi Sportiello, Luka Romero, Pulisic, Okafor, Reijnders e Chukwueze. E sta sera sbarcherà a Milano anche Musah.

Tanti nomi per l’allenatore Pioli, che avrà sicuramente il suo bel da fare per mettere ordine alla squadra, trovare il giusto equilibrio e gioco per affrontare al meglio il nuovo Campionato. Durante la tournée americana avrà avuto modo di testare il livello della propria rosa, e provare nuove soluzioni di gioco. Buone sono state le prestazioni di Loftus-Cheek e Pulisic; altrettanto bene ha fatto anche Luka Romero, accompagnato anche dai consigli di Rafael Leao.

Entrate, ma anche uscite: nuova cessione in vista

Dopo tutte le entrate, la società rossonera deve guardare anche il fronte delle uscite: oltre a Tonali, Rebic ha lasciato i rossoneri per approdare al Besiktas. In uscita anche Krunic, che piace al Fenerbahce, e De Ketelaere.

Un altro giocatore che si presta a salutare la rosa rossonera è Yacine Adli, una delle scommesse maggiori dello scorso calciomercato: Pioli l’ha utilizzato pochissimo nel corso della stagione e il giocatore ora ha espresso la volontà di giocare di più. Su di lui forte è l’interesse dell’Ajax, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.