Calciomercato Milan, non solo Origi e Ballo Toure: tutti i giocatori in partenza

La dirigenza del Milan è impegnata sul fronte calciomercato, di seguito i nomi dei giocatori sul mercato in quanto non fanno più parte del progetto di Pioli

Il precampionato del Milan chiude con una vittoria. I rossoneri oggi, 13 agosto, hanno giocato l’ultima amichevole prima del campionato contro il Novara vincendo 4 a 2 con i gol di Chukwueze, Okafor, Calabria e Colombo.

Il Milan si troverà ad affrontare, come prima partita del campionato, il Bologna fuori casa lunedì 21 agosto alle ore 20.45

Nel frattempo, mentre la squadra si allena per arrivare al meglio per l’inizio della stagione, la dirigenza continua a lavorare sul mercato, soprattutto per quello in uscita.

Le possibili partenze dei rossoneri

Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, il terzino senegalese Fodè Ballo-Tourè e Divock Origi non sono gli unici pronti a salutare Milanello.

Infatti, oltre a loro due, anche Yacine Adli, Mattia Caldara e Marko Lazetic sono fuori dai piani e dal progetto del mister Stefano Pioli e che di conseguenza avrebbero le valigie in mano per lasciare il club rossonero.