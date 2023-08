Calciomercato Milan, novità sul futuro di Krunic: offerta ai rossoneri

Rade Krunic è stato al centro delle voci di mercato nelle ultime settimane, anche se il Milan non vorrebbe cederlo e lo ha dimostrato schierandolo titolare all’esordio in campionato contro il Bologna. Tuttavia è arrivata una nuova offerta ai rossoneri.

Come riportato dal portale turco Ajansspor, il Fenerbahce non ha mollato Krunic. La squadra turca si sta impegnando parecchio per cercare di convincere il Milan, tanto che il presidente in prima persona sta muovendo i propri passi.

La richiesta della società rossonera è di 13 milioni di euro, l’offerta giunta a Casa Milan è di 10+1 di bonus. Sicuramente la distanza è minima, ma il poco tempo per cercare un sostituto e la stima di Pioli per il giocatore potrebbero complicare l’affare.

L’ascesa di Krunic: adesso è importante per Pioli

L’avventura rossonera di Krunic non è iniziata nel migliore dei modi, ma col tempo il bosniaco è riuscito prima a ritagliarsi uno spazio, poi ad essere considerato importante per il Milan. Pioli ha grande fiducia in lui e lo ritiene essenziale per la sua propensione al sacrificio e la sua grande duttilità.

Il Milan ha fatto acquisti importanti a centrocampo, di conseguenza Krunic potrebbe essere tentato da un ruolo da protagonista assoluto in Turchia. C’è anche da dire che nonostante i nuovi innesti, Krunic è partito da titolare alla prima di Serie A.

Ancora nulla di ufficiale, vedremo se il Milan deciderà di tenere il calciatore o di lasciarlo partire direzione Fenerbahce.