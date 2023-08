Calciomercato Milan, offerta da 12 milioni per il rossonero

Nelle ultime ore è arrivata un’offerta da 12 milioni al Milan per la cessione di un proprio giocatore. Scopriamo i dettagli.

La sessione estiva di calciomercato si avvicina alla conclusione. In Italia, il gong finale ci sarà venerdì alle 20:00. La squadra più attiva nel nostro Paese è stato sicuramente il Milan che ha concluso ben nove colpi e alcuni di questi sono arrivati a centrocampo.

Proprio in questo settore del campo, i rossoneri potrebbero muoversi in uscita in questi ultimi giorni. Il profilo che potrebbe salutare il capoluogo lombardo è Rade Krunic su cui è forte l’interesse del Fenerbahce. Il club turco, infatti, ha presentato un’offerta per strappare al Diavolo il centrocampista bosniaco.

I dettagli sull’offerta del Fenerbahce per Krunic

Rade Krunic potrebbe lasciare il Milan nelle prossime ore. Il centrocampista bosniaco è finito nel mirino del Fenerbahce che, secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, ha anche presentato un’offerta da 12 milioni di euro.

La risposta dei rossoneri, però, ancora non è arrivata e questa sarà l’ultima proposta da parte del club turco che non ha intenzione di rilanciare. Il futuro di Krunic, quindi, verrà deciso nelle prossime ore e – qualora dovesse essere ceduto – sarebbe quasi clamoroso considerando che Stefano Pioli nel post partita del match contro il Torino aveva assicurato che il centrocampista classe 1993 sarebbe rimasto a Milano.