Calciomercato Milan, offerta dalla Francia: addio vicino?

Manca poco al termine della sessione estiva di calciomercato e il Milan continua a lavorare in entrata, ma anche in uscita.

Le ultime ore di questa sessione di mercato saranno incandescenti per il Milan. I rossoneri, che stanno lavorando con il Porto per portare nel capoluogo lombardo Taremi, devono fare i conti anche con le uscite.

Uno dei profili che potrebbe non far più parte della rosa di Stefano Pioli, è Rade Krunic su cui sono puntati i riflettori di vari club europei. Nella giornata di ieri, infatti, era arrivata un’offerta da 12 milioni di euro dal Fenerbahce. Oggi, invece, ne è arrivata una dal Lione.

I dettagli dell’offerta del Lione per Krunic

Nonostante il tecnico parmense abbia assicurato che Krunic non sarebbe stato ceduto, il futuro del centrocampista bosniaco è tutt’altro che scritto. Negli ultimi minuti, infatti, il Milan ha ricevuto un’offerta dal Lione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club francese ha offerto ai rossoneri una cifra tra i 12 e i 13 milioni di euro per accaparrarsi il cartellino del centrocampista classe 1993.

Anche l’offerta economica per il calciatore è alta, al momento – però – non è ancora arrivata una risposta definitiva dal Milan. Ad opporsi alla cessione di Krunic, infatti, potrebbe essere Pioli che stravede per il bosniaco.