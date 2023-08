Il Milan ha messo gli occhi su un attaccante della Premier League, tuttavia, il club inglese non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore

Il club rossonero, durante questa sessione di calciomercato, è stata rinnovata notevolmente. Infatti, grazie ai soldi incassati dalla cessione di Tonali al Newcastle, i dirigenti del Milan hanno acquistato numerosi giocatori per rinforzare la rosa di Pioli. Per l’appunto, la squadra rossonera è andata molto forte sul mercato, diventando la squadra che, finora, in Italia, è riuscita a portare a termine sia numerose cessioni che numerosi acquisti. Adesso, il prossimo colpo dei dirigenti del Milan potrebbe arrivare proprio dalla Premier League, infatti, i diavoli sono interessati all’attaccante Armando Broja del Chelsea.

Perché il Milan è interessato ad Armando Broja

Nonostante i numerosi acquisti già portati a termine, il Milan non è ancora sazio, vuole la squadra perfetta per poter affrontare al meglio questa nuova stagione di Serie A. Al momento, per fare questo, lo staff tecnico rossonero ritiene che Broja sia il profilo perfetto per il Milan. Infatti, il giovane attaccante, d’origine albanese ma nato in Inghilterra, è riuscito a portare a segno ben 17 gol e 4 assist in 57 presenze totali della sua carriera da calciatore nel campionato inglese.

Inoltre, l’attaccante inglese ha anche collezionato 5 presenze in Champions League, questo lo rende un candidato perfetto per il Milan che, quest’anno, punta a fare bene sia in campionato che in Champions League e, a quanto sembra, Broja, ha esperienza anche in questo campo.

Il Chelsea non apre alla cessione di Broja

Il Milan, al momento, non è l’unico club interessato all’attaccante del Chelsea, infatti, i diavoli rossoneri devono stare attenti alla concorrenza che potrebbe soffiare il colpo. Tuttavia, il club inglese, non sembra voler cedere un’attaccante che ha dimostrato grandi qualità. Infatti, Broja, è out da Dicembre 2014, mese in cui si è infortunato e rotto il legamento del crociato. Nonostante il lungo stop, il giovane classe 2001, ha ottenuto grandissimi risultati e, dunque, nonostante abbia catturato l’attenzione di molti club, il Chelsea crede in lui è non è disposto a cederlo.

Infatti, fino ad ora, il Chelsea ha rifiutato le diverse offerte che erano state avanzate sia dal Milan che da altri club. Però, i rossoneri non sembra vogliano mollare la presa e, adesso, non resta che aspettare le prossime mosse dei due club riguardo questo colpo di calciomercato.