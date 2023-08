Cessione a sorpresa: il Milan se ne libera

Fatti gli acquisti, in casa Milan è tempo di cessioni. E qualcosa da qui a fine mercato potrebbe cambiare, anche con una cessione a sorpresa.

Tempo di valutazioni in casa Milan. Dopo un mercato in entrata soddisfacente e, peraltro, non ancora giunto al termine, si pensa anche alle cessioni. Sfoltire la rosa è fondamentale per i rossoneri, anche per far cassa e recuperare qualche milione. Sono in corso le valutazioni del caso, per sbrogliare ogni matassa entro la fine del corrente mese di agosto.

L’asse caldo al momento va da Milano a Istanbul, sponda Besiktas: Rebic è già dei turchi, potrebbe raggiungerlo Messias. Non saranno le uniche cessioni, probabilmente. Anzi, il Milan ne sta valutando anche un’altra. Che sarebbe, se si concretizzasse, una autentica cessione a sorpresa.

Milan, via anche Kjaer? Il punto sulla situazione

Al momento si tratta di un’ipotesi. Simon Kjaer potrebbe lasciare il Milan entro la fine della sessione di calciomercato. Nulla di deciso o di stabilito. La possibilità, va detto, c’è, in attesa di offerte che potrebbero far riflettere il club ed il giocatore, la cui volontà resta decisiva.

Il difensore, al Milan dal 2020, è stato indiscutibilmente uno dei leader dello spogliatoio di Stefano Pioli. Un uomo su cui il tecnico ha sempre puntato, anche nei momenti più difficili della sua gestione, peraltro sempre superati con successo. Poi gli stop, qualche screzio pre e post Mondiale, la gara di ritorno della semifinale di Champions League. Insomma, l’avventura del difensore danese potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Va comunque sottolineato che per il Milan questa cessione non è prioritaria ma davanti ad un’offerta giusta se ne potrebbe parlare. In caso di addio, il Milan punterebbe su un centrale più giovane (Kjaer ha trentaquattro anni, n.d.r), probabilmente mancino. Anche dalla Primavera, per riempire il quarto slot.

Kjaer ha un ottimo rapporto col club e col suo allenatore ma, è indubbio, dopo l’infortunio ha fatto non poca fatica per reinserirsi nei meccanismi rodati dei rossoneri. Ora la situazione è ben precisa: da titolare, Kjaer si troverebbe ad essere una quarta scelta. Peraltro nell’anno che porta ad Euro2024, competizione che Kjaer ha intenzione di giocare da protagonista con la sua Danimarca.

Sono momenti di riflessione e valutazione da ambo le parti. Kjaer riflette, il Milan pure. Al momento resta un’ipotesi, è vero, ma in questa afosa estate di calciomercato anche le ipotesi più remote possono trasformarsi in realtà. Non resta che attendere gli sviluppi, se ci saranno.