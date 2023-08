Cessione in arrivo per il rossonero: affare da 9 milioni

In questi istanti il Milan ha perfezionato l’ennesima cessione di una campagna acquisti pirotecnica, per la quale si attende solo l’ufficialità.

Il nuovo Milan di Stefano Pioli ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, trovando il successo in entrambe le gare di campionato disputate. Nel 4-1 contro il Torino, infatti, si è vista ancora una volta la luce di Christian Pulisic, ma soprattutto la costanza e la classe del duo Leao-Hernandez, che viaggiano sempre più all’unisono. Ma è ancora tempo di continuare a pensare anche al mercato, dato che la data di scadenza è fissata a poco più 48 ore e ogni secondo può essere fondamentale ai fini delle varie trattative da perfezionare.

Accordo raggiunto con il Bologna per Saelemaekers: le cifre

Una è stata definita proprio pochi istanti fa e riguarda Alexis Saelemaekers. Il giocatore belga non rientra più nei piani del Milan e proprio per questo avrebbe iniziato a guardarsi attorno già da diverso tempo.

Il suo futuro però sembra essere stato definito, perchè come riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoneri avrebbero raggiunto un accordo di massima con il Bologna per un prestito con diritto di riscatto fissato sulla base di 8-9 milioni di euro. Nella mattinata di domani sono in programma le visite mediche.