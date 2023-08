Cessione last minute per il Milan, può andare in Premier League

Il calciomercato sta per giungere al termine e la neodirigenza rossonera è al lavoro per piazzare in uscita gli esuberi presenti in rosa.

La società rossonera è indubbiamente quella che si è mossa di più sul mercato ufficializzando ben 9 colpi in entrata riuscendo nell’impresa di rivoluzionare la squadra ma soprattutto, e questo duole dirlo, la neodirigenza rossonera è riuscita nell’intento di rinforzare anche le seconde linee di una squadra che lo scorso anno ha dovuto rinunciare a degli obiettivi importanti per dei sostituti non all’altezza della situazione.

Il cosiddetto turnover messo in campo dal tecnico rossonero Stefano Pioli non ha mai ripagato davvero le aspettative dimostrando una certa incongruenza con certi palcoscenici più o meno rilevanti. Rinforzare la panchina era l’obiettivo del duo Furlani-Moncada e direi che, per ora almeno sulla carta, i presupposti per assistere in campo ad un netto miglioramento della rosa ci sono davvero tutti.

Mercato Milan, si lavora alla cessione dell’attaccante

Il rettangolo verde dimostrerà se realmente il lavoro fatto dai dirigenti sia stato efficace o meno, lo scorso anno il calciomercato estivo non ha portato nessun miglioramento della rosa in alcuni casi peggiorando addirittura la situazione per l’allenatore che però quest’anno può finalmente sbizzarrirsi con un gruppo molto più giovane, dinamico e con tanta voglia di spaccare il mondo, rosa ideale per un tecnico come Pioli.

Allenatore che ha sempre dimostrato il proprio valore e in questa stagione, anche per l’esborso economico non indifferente messo in campo dalla proprietà, ha l’obbligo di portare in alto il nome di un club plurititolato come il Milan che negli anni si è sempre contraddistinto per la sua grandezza sia in campo nazionale che in campo internazionale.

La proprietà rossonera, e in particolare Gerry Cardinale, ha palesato più volte la sua voglia di riportare in alto il club rossonero e i 9 acquisti messi a referto fino a questo momento per una cifra che si aggira intorno ai 120 milioni di euro sono la prova lampante delle ambizioni che d’ora in poi caratterizzeranno l’ambiente rossonero.

Per migliorare ulteriormente la rosa c’è bisogno di cedere gli ultimi esuberi presenti in squadra e la dirigenza rossonera è al lavoro proprio su tale aspetto. A tal proposito l’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta che il centravanti belga Divock Origi è sul mercato e la squadra inglese Sheffield Utd è molto interessata al calciatore che pesa notevolmente sui bilanci dei rossoneri con uno stipendio annuo di 5,28 milioni lordi. Vedremo come si evolverà la trattativa tra i due club per l’attaccante ex Liverpool, seguiranno aggiornamenti.